Djevojačka večer pretvorila se u spektakl: Zapjevale su poznati hit, a onda je uslijedilo iznenađenje

Djevojačka večer za svaku buduću mladenku nosi posebnu energiju, od uzbuđenja zbog skorog vjenčanja do veselja koje dijeli s najbližim prijateljicama. Dok neke djevojke biraju glamurozna putovanja ili divlje izlaske po klubovima, druge radije ostaju u intimnijem krugu i slave kod kuće, često uz glazbu, smijeh i dobru zabavu.

Takvi kućni tulumi ponekad znaju biti i pravi izazov za susjede - jedni odmah zovu policiju, drugi toleriraju do kasno u noć, a postoje i oni koji se na kraju jednostavno priključe zabavi.

Upravo to dogodilo se jednoj skupini djevojaka u Hrvatskoj, a njihov trenutak završio je na TikToku i brzo postao viralan. Na profilu "Prpr384" osvanula je snimka tuluma s djevojačke večeri koja je u kratkom roku prikupila gotovo 380 tisuća pregleda.

"Tko je bolji", stoji u opisu videa.

Neočekivani prateći vokali

Cure su pustile glasno i uglas zapjevale dobro poznati hit "Ima li nade za nas", od Dražena Zečića i Anđele Kolar.

Tradicionalno, na svadbama ovu pjesmu djevojke pjevaju u ženskom vokalu, a kad dođe red na Draženov dio, u pravilu se priključe muškarci i cijela stvar preraste u zabavno nadmetanje glasova.

Budući da je ovo bila isključivo ženska večer, djevojke nisu očekivale da će imati tu drugu polovicu izvedbe. Međutim, njihovi susjedi iznenadili su ih na najljepši mogući način - iz daljine se odjednom začulo muško pjevanje. Nekolicina susjeda, očito dobro raspoložena i u duhu zabave, prihvatila je ulogu Zečića i tako neočekivano postala dio tuluma.

Isprva zbunjene, djevojke su prestale pjevati i s nevjericom slušale što se događa. No ubrzo su prasnule u smijeh, oduševljene spontanim "gostovanjem" koje je njihovoj večeri dalo poseban šarm, a atmosfera je postala još veselija.

'Svaka čast dečki'

Korisnici popularne društvene mreže doslovno su "umirali od smijeha" u komentarima. Većina njih nije štedjela pohvale na račun susjeda, pa su ih proglasili pravim legendama večeri.

"E ovako sam se ja provodila u mladosti", "Najjači video već duže vrijeme,koji sam pogledao, svaka čast i podrška dečkima", "Čak nije ni bitno koje glasniji, ljepota je vidit nesto ovakvo", "Dečki svaka čast", "Legendarno", samo su neki od komentara.