Bila je najmlađa oskarovka u povijesti, ali heroin ju je uništio: Ovako danas izgleda

Kad je s nepunih jedanaest godina stajala na pozornici dodjele Oscara držeći zlatni kipić u rukama, činilo se da je pred Tatum O'Neal (62) budućnost o kojoj većina glumaca može samo sanjati. Postala je najmlađa osoba u povijesti koja je osvojila natjecateljskog Oscara, a Hollywood je u njoj vidio novu veliku zvijezdu. No iza blještavila reflektora skrivala se sasvim druga priča – priča o djetinjstvu obilježenom zanemarivanjem, obiteljskim traumama, ovisnosti, propalom braku i dugogodišnjoj borbi za vlastiti identitet.