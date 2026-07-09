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TATUM O'NEAL /

Bila je najmlađa oskarovka u povijesti, ali heroin ju je uništio: Ovako danas izgleda

Bila je najmlađa oskarovka u povijesti, ali heroin ju je uništio: Ovako danas izgleda
Foto: LMK109-SLIB230119-001/Landmark/Profimedia
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Kad je s nepunih jedanaest godina stajala na pozornici dodjele Oscara držeći zlatni kipić u rukama, činilo se da je pred Tatum O'Neal (62) budućnost o kojoj većina glumaca može samo sanjati. Postala je najmlađa osoba u povijesti koja je osvojila natjecateljskog Oscara, a Hollywood je u njoj vidio novu veliku zvijezdu. No iza blještavila reflektora skrivala se sasvim druga priča – priča o djetinjstvu obilježenom zanemarivanjem, obiteljskim traumama, ovisnosti, propalom braku i dugogodišnjoj borbi za vlastiti identitet.

9.7.2026.
7:11
Hot.hr
Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
OscarGlumicaHeroin
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