Tko će slaviti u Mađarskoj? RTL-ova ekipa prognozira veliku borbu: 'Moglo bi biti svega'

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Uoči početka utrke očekivanja i prognoze ponudili su Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar, koji su razgovarali o ključnim pitanjima koja bi mogla obilježiti današnji spektakl.

Jedno od glavnih pitanja bilo je može li Aston Martin konačno do prvih bodova ove sezone, posebno nakon što je Fernando Alonso još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih vozača u povijesti Formule 1.

"Fernando Alonso je danas pokazao zašto je dvostruki svjetski prvak i zašto je u karijeri mogao osvojiti još nekoliko naslova. Aston Martin bi s novim bolidom prvi put ove sezone mogao završiti u bodovima, a predviđam im deveto mjesto", istaknuo je Marko Špoljar.

Pažnja se zatim prebacila na borbu za pobjedu, gdje nas očekuje iznimno zanimljiv rasplet. Charles Leclerc starta s vodeće pozicije, ali iza njega su dva McLarena spremna napasti, dok se u borbu mogu uključiti i vozači poput Kimija Antonellija, Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena.

"Bit će žestoko. Leclerc ima dva McLarena iza sebe, ali ni oni nisu usamljeni u toj borbi. Tu su i Antonelli, Hamilton i Verstappen koji nisu daleko. Moglo bi biti svega – od sjajnih pretjecanja do incidenata, kazni i velikih preokreta", dodao je Peović.

Paola Markek pritom je naglasila kako posebno ne voli situacije u kojima se konačni rasplet utrke čeka satima nakon prolaska kroz cilj.

"Jako me brinu kazne. Ne volim kada utrka završi, a pobjednika službeno saznamo tek dva ili tri sata kasnije. Ali što je tu je, morat ćemo pričekati i vidjeti kako će se sve odvijati", rekao je Markek.

Sve najzanimljivije trenutke i reakcije gledatelji mogu pratiti uz RTL-ovu ekipu uživo. Markek, Peović i Špoljar bit će dostupni za komentare i analize putem RTL-ovog YouTube kanala i platforme VOYO nakon završetka utrke.