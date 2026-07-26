León do prvijenca u Mađarskoj, sudar velikog talenta i kazna potpuno otvorili borbu za naslov

Vikend Formule 2 na Hungaroringu donio je prekretnicu u borbi za naslov prvaka. Dok je Noel León slavio svoju prvu pobjedu u glavnoj utrci, ključni trenutak dogodio se dan ranije, kada je vodeći u prvenstvu Nikola Tsolov sudarom i kasnijom kaznom omogućio svom glavnom rivalu, Gabrieleu Minìju, da dramatično smanji zaostatak uoči ljetne stanke.

Dramatična sprint utrka

Subotnja sprint utrka, vožena po principu obrnute startne rešetke, postavila je Sebastiana Montoyu na pole poziciju, s Gabrieleom Minìjem pored njega. Talijan je strpljivo čekao svoju priliku i u 17. krugu, nakon što je iskoristio DRS i natjerao Montoyu na pogrešku pri kočenju, preuzeo vodstvo koje nije ispuštao do kraja. Pobjedom je osvojio ključne bodove, no prava drama tek je slijedila.

Nikola Tsolov, koji se probio na treće mjesto, u 21. je krugu pokušao napasti Montoyu za drugu poziciju. Agresivnim manevrom s unutarnje strane prvog zavoja došlo je do kontakta koji je obojicu vozača izbacio iz utrke. Suci su nakon pregleda procijenili da je bugarski vozač bio pretežno kriv za incident, zbog čega mu je inicijalna kazna od deset sekundi pretvorena u kaznu od pet mjesta na startu nedjeljne glavne utrke. To je značilo da je Tsolov, umjesto sa sedmog, morao startati s dvanaestog mjesta, dok je Minì pobjedom i dodatnim bodom za najbrži krug smanjio zaostatak u prvenstvu s 27 na samo 16 bodova, pretvorivši dobru priliku u savršen ishod. Na postolju su mu se pridružili Dino Beganovic i Laurens van Hoepen.

Ključ Leónovog trijumfa

Glavna utrka u nedjelju započela je s Kushom Mainijem na pole poziciji, koju je osigurao pametnom strategijom u kvalifikacijama. Indijac je dobro startao i zadržao vodstvo, no Noel León je pak sjajnim potezom na putu do prvog zavoja pretekao Rafaela Câmaru i probio se na drugo mjesto. Ključni trenutak utrke dogodio se u 16. krugu. León je otišao u boks s drugog mjesta točno u trenutku kada je na stazi zaustavljen bolid Rafaela Villagómeza kod zavoja 12, što je aktiviralo Virtualni sigurnosni automobil. Ta nevjerojatna sreća omogućila mu je da nakon Mainijevog kasnijeg zaustavljanja preuzme vodstvo. Unatoč snažnom pritisku Mainija i Câmare u završnici, vozač Campos Racinga uspio je zadržati koncentraciju i prednost te ostvariti svoju prvu pobjedu u karijeri u Formuli 2. Maini je završio drugi, a Câmara treći, osiguravši ključne bodove za Invicta Racing.

Tsolovljev oporavak i pogled na ljestvicu

Startajući s dvanaestog mjesta, Nikola Tsolov suočio se s teškim zadatkom ograničavanja štete. Utrku je vozio na alternativnoj strategiji, startajući na tvrđim gumama, što mu je omogućilo duži prvi stint. Postupno se probijao kroz poredak i na kraju završio na sedmom mjestu, osvojivši ključne bodove za prvenstvo.

U jednom je trenutku čak prestigao i svog glavnog rivala Minìja, koji je utrku završio kao deveti. Ipak, cjelokupni rezultati vikenda značajno su zakomplicirali borbu za naslov. Tsolovljeva prednost se istopila i sada u ljetnu stanku ulazi s osjetno manjom zalihom ispred Minìja.

Mađarski vikend tako je poslužio kao oštar podsjetnik koliko se brzo stvari mogu promijeniti u Formuli 2. Jedna pogreška bila je dovoljna da se prvenstvo, koje se činilo pod kontrolom Tsolova, potpuno otvori. Nastavak sezone nakon duge ljetne pauze obećava bespoštednu borbu do samog kraja, kako za vozački, tako i za momčadski naslov gdje je Camposova prednost također smanjena.