Šef Ferrarija za RTL pred veliku borbu u Mađarskoj: 'Ne želim se boriti s Mercedesom...'

Ferrari je na Velikoj nagradi Mađarske ostvario jedan od najboljih kvalifikacijskih rezultata sezone, no šef momčadi Fred Vasseur nije skrivao kako postoji određeno razočaranje zbog okolnosti koje su, prema njegovom mišljenju, spriječile još bolji plasman.

Nakon kvalifikacija razgovarala je s njim novinarka Nikolina Matošević, a Vasseur je istaknuo kako drugo i treće mjesto predstavljaju odličan rezultat za Ferrari, ali i da je momčad mogla izvući još više.

"To je dobar rezultat. Mislim da je ovo čak i naš najbolji rezultat od početka sezone. Ipak, postoji određena frustracija jer je za nas cijela sesija bila pomalo kaotična", rekao je Vasseur.

Francuz je objasnio kako su problemi započeli zbog nekoliko nepredviđenih situacija tijekom kvalifikacija. Charles Leclerc imao je poteškoća s ograničenjima staze, dok je dodatni problem izazvala žuta zastava zbog koje je momčad morala promijeniti strategiju i koristiti još jedan set guma.

"Zbog Charlesovog prekoračenja granica staze i žute zastave morali smo staviti još jedan set guma u kvalifikacijama, što nas je od početka stavilo u nepovoljan položaj. Lewis je za samo jednu sekundu izgubio pole position i to je sigurno težak udarac, ali takve su utrke", dodao je šef Ferrarija.

Unatoč tome, Ferrari je uspio završiti kvalifikacije odmah iza Mercedesa, s Lewisom Hamiltonom na drugom i Charlesom Leclercom na trećem mjestu, što je momčadi donijelo dobru startnu poziciju uoči nedjeljne utrke.

Na pitanje vidi li borbu s Mercedesom kao sljedeći korak i kada očekuje da će Ferrari prestići konkurenciju, Vasseur je naglasio da je fokus isključivo na vlastitom napretku.

"Ne želim se boriti protiv Mercedesa. Prvo želim da mi napravimo najbolje što možemo za sebe i za momčad. Danas smo imali dobar vikend, ali nije to bila savršena sesija. Napravili smo pogreške i moramo više raditi na sebi nego gledati druge", zaključio je Vasseur.

Ferrari tako u nedjeljnu utrku ulazi s velikim ambicijama, ali i sviješću da će za pobjedu protiv Mercedesa biti potrebna gotovo savršena izvedba.