Ivana Habazin napravila zaokret: 'Cilj mi je biti detektivka u odjelu za ubojstva'

Ivana Habazin (36.), najuspješnija hrvatska profesionalna boksačica ikad, detektivka odjela za ubojstva! Ne, nije šala nego stvarnost. Višestruka svjetska prvakinja u boksačkoj mirovini upisala je Criminal Justice Academy na Palm Beach State Collegeu na Floridi, uglednu američku ustanovu za obrazovanje u području kriminalističkog pravosuđa i na dobrom je putu da postane detektivka za ubojstva.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Criminal Justice Academy je, u biti, Institut za kriminalističko pravosuđe na koji nije lako upasti. No, Ivana Habazin u boksu je prošla sito i rešeto i za nju nema nepremostive prepreke. Sve što je Ivana u životu postigla, postigla je krvavim radom. Ništa joj u životu nije servirano niti dano, za sve se morala namučiti...

Predavanje i obuka počinju za mjesec dana

Što se tiče Instituta za kriminalističko pravosuđe, predavanja i obuka Ivani počinju za mjesec dana, čime će Ivana ostvariti još jedan svoj dugogodišnji san, nakon što se popela na svjetski boksački tron pokorivši konkurenciju. Kriminalistika Ivanu već dugo privlači, a poznato je da, kada si Ivana postavi cilj, odlučno radi na tome i da ga ostvari...

Ivana Habazin javila nam se s Floride i u ekskluzivnom razgovoru za specijalno izdanje serijala portala Net.hr Karijera nakon karijere po prvi put otkrila kako je upisala akademiju, čime se točno planira baviti nakon završetka školovanja, vidi li svoju budućnost u policiji ili možda čak u FBI-ju i bi li kao vjernica mogla pucati u kriminalca? Naravno, nisu to jedine teme koje s Ivanom prolazimo u razgovoru.

Inače, prijam na akademiju uključuje zahtjevna tjelesna i psihološka testiranja, poligrafsko ispitivanje te liječničke preglede. S obzirom na Ivaninu iznimnu fizičku spremu, mentalnu čvrstoću i disciplinu izgrađenu tijekom uspješne profesionalne boksačke karijere, taj rigorozni selekcijski postupak za nju očito nije bio nepremostiva prepreka...

'Akademija je dosta zahtjevna'

Ivana, hvala puno što ste za portal Net.hr odlučili progovoriti o svojoj Karijeri nakon karijere. Idemo od početka. Koja obrazovanja imate i koliko ste magisterija završili?

"Imam tri magisterija koja sam upisala i završila. Diplomirala sam Teologiju 2015. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, Međunarodne odnose i Diplomaciju 2020. na Libertasu jer se Visoka škola za međunarodne odnose i diplomaciju Dag Hammarskjöld pripojila Sveučilištu Libertas. Također, 2025. na Walden Universityju u Minnesoti diplomirala sam Kriminalistički javni menadžment i vodstvo, a kasnije sam upisala doktorat iz Kriminalističkih znanosti – bihevioralne znanosti, ali sam pauzirala godinu dok mi se neke stvari ne poslože u životu. Sada je plan završiti akademiju jer je dosta zahtjevna. Svaki dan od 7 ujutro do 5 popodne traje obuka, pa se nadam da ću iduće godine nastaviti i doktorat, te ga na kraju završiti i svom obrazovanju dodati i to", kaže u uvodu Ivana Habazin.

Recite nam nešto o vašoj velikoj ljubavi, kriminalistici. Od kad vas zanima, želite li biti policijska detektivka ili raditi u FBI-ju?

"Kriminalistika je nešto što mene osobno jako, jako dugo zanima. Čak i u Hrvatskoj je nekada postojao studij kriminalistike, ali onda se promijenilo da prvo moraš u policiju i onda kasnije aplicirati za kriminalistiku, ako se ne varam. Barem je tako bilo 2009. Tako sam negdje u tom razdoblju išla na prijemni za policiju kod nas, ali na kraju nisam upala. Mislim da je najveći razlog bio moja iskrenost na jedno pitanje. Dakle, nakon što sam prošla sve testove i došla do intervjua, jedno od pitanja je bilo bih li mogla ostaviti boks i, ako treba, preseliti se u drugi grad, na što je moj odgovor bio, ako se ne varam, da nisam sigurna, jer ipak sam krenula s boksom profesionalno i nekako mi je to bio prvi cilj. Sada nakon svih godina, naravno, dođe razdoblje kada moraš i misliti što ćeš biti iduće nakon što završiš karijeru, što će ti biti karijera nakon karijere i jedino što mi je dalo motivaciju i zadovoljstvo, što hoću raditi, je kriminalistika. Moj cilj je raditi na istragama ubojstava i biti detektivka. Da bi netko bio detektiv, prvo moraš proći akademiju i raditi kao policajac u uniformi, temeljni policajac je to u Hrvatskoj. Dobra stvar je što imam obrazovanje i, pogotovo s magisterijem, ali i doktoratom, mogu puno brže napredovati u tom segmentu. Rekli su mi da nakon godinu dana mogu aplicirati za detektivsku jedinicu, dok inače ljudima treba u prosjeku oko četiri do osam godina da postanu detektivi. Sve u svemu, posao je uzbudljiv".

'Htjela sam u FBI ili HSI'

Kad je došla ideja za pohađanjem Instituta za kriminalističko pravosuđe u SAD-u?

"To je bila moja opcija B. Prve opcije bile su mi federalne agencije FBI ili HSI (Homeland Security), pozicija specijalni agent, ali tu postoji dobna granica. Za FBI je 36 godina za poslati prijavu, a HSI je 37. Ciklus aplikacija za HSI se zatvorio tri tjedna prije nego sam dobila državljanstvo i nisam više mogla aplicirati za to. Tako da je idući korak bio rad u policiji."

Nije lako upasti na Institut za kriminalističko pravosuđe...

"S obzirom da sam sva testiranja morala obaviti u tjedan dana, bilo je iznimno zahtjevno i da, nije lako, ni malo. Medicinsko, psihološko testiranje, poligraf i fizički test, sve sam prošla i sve je trajalo po nekoliko sati. Psihološko testiranje mi je bilo možda i najteže. Bila sam tamo oko pet sati odgovarajući na stotine pitanja, a poligraf je trajao oko tri sata. Fizički test izgleda onako kao da nije problem, ali ako nisi spreman, izrazito je zahtjevan i na njemu se možeš poskliznuti vrlo lako. Posebno uzme snagu dummy bag, vreća za udaranje ispunjenu pijeskom od oko 68 kg koju trebate vući 50 metara. To imate na pola testa, a onda nakon toga treba završiti s poligonom i trčanjem. Sve je dobro prošlo na kraju, Bogu hvala, tako da sam prezadovoljna, jer ako bilo što padneš, moraš čekati godinu dana da bi ponovno mogao pristupiti testiranju."

'Iskazali su mi poštovanje, ali nema popusta za nikog'

Kako funkcionira policijski sustav u SAD-u?

"Policijski sustav u SAD-u izrazito je decentraliziran i podijeljen na tri glavne razine: lokalnu, gradska policija za svakodnevni red i promet, okružnu u koju spadaju šerifi koji upravljaju okružnim zatvorima i patroliraju izvan gradova i saveznu, a to su agencije poput FBI-a i DEA-e za teška i međudržavna kaznena djela. Državna policija, tzv. state troopers, nadzire autoceste i pruža potporu lokalnim snagama, a svaka od ovih tisuća neovisnih agencija ima vlastitu nadležnost, proračun i pravila rada."

Koliko vam je boksačka karijera pomogla u upisu na Institut za kriminalističko pravosuđe na Palm Beach State Collegeu, ako vam je uopće pomogla i jesu li prepoznali da im je na prijemni ispit došla bivša svjetska prvakinja u boksu?

"To je zanimljiva priča. Prilikom upisa, naravno, moraš proći i intervju s direktorom koji trenira boks i koji me odmah prepoznao. Dobila sam poštovanje za sve što sam ostvarila u boksu i rekli su mi da im je čast da ću biti dio policijske zajednice. Međutim, pravila su za sve ista i tu nema popusta za nikog. Tako da, bez obzira na to što sam bila svjetska prvakinja, moram jednako proći sve ispite i obuku i tu neće biti nikakvih popuštanja i razlika. Međutim, vjerujem, prema onome što sam čula od drugih, da ono što je njima bilo prezahtjevno, mislim da sam kroz boks prošla puno teže i da mi neće biti teško savladati te izazove."

'Kriminal na Floridi varira'

Koliko zarađuju policajci u SAD-u?

"Raspon plaća varira. Ovisi i od razine. Recimo, kreneš kao policajac, što je prvi korak, pa sve do načelnika policije, krećeš od nekih 70/80 tisuća američkih dolara do 250/300 tisuća godišnje. Isto tako, plaća se povećava svake godine za 3% idućih 10 godina, a onda imaš i prekovremeni rad."

Koliko ima kriminala na Floridi?

"Ima ga kao i svugdje, ali kriminal na Floridi varira. Ovisi u kojem si dijelu Floride, ali ima ovdje uistinu svega. Od manjih pljački do ubojstava i droge. Iako zadnjih godina na Floridi stopa kriminala je u manjem postotku nego što je bila prije."

Koliko košta studiranje na Criminal Justice Academy na Palm Beach State Collegeu i kad bi akademiju trebali završiti?

"Akademija bi mi trebala biti oko 10 tisuća dolara. Magisterij je koštao puno više, ali za to sam koristila studentski kredit. Trebala bih sve završiti u ožujku iduće godine."

'Da mi sad kažu boksaš za mjesec dan, bila bih spremna'

Nećete imati vremena više za boks?

"S obzirom da sam tamo po cijeli dan, sada neću imati vremena za ništa drugo izvan toga. Do sada sam radila samo privatne treninge s djecom i odraslima, ne samo boks već i kondicijski dio, što je bilo dovoljno da pokrijem svoje osnovne troškove. Naravno i ja sam imala svoje treninge jer trebaš biti u formi. Nije to intenzitet ni blizu kao da se spremam za meč, ali je solidna baza. Da mi sad kažu boksaš za mjesec dana, bila bih spremna".

Foto: Privatna arhiva

'Policajci su sluge Božje'

Bi li kao vjernica mogli pucati u kriminalca ako to zahtjeva situacija?

"To je bilo jedno od pitanja i na psihološkom testu. Mislim da treba biti spreman i na tu situaciju i, ako situacija nema drugog izlaza, to je ono što moraš učiniti."

U redu, ali vjera ne podržava silu, a primjena sile je ponekad potrebna u policijskom poslu, odnosno kod policijskog postupanja...

"U Poslanici Rimljanima (13,1-4) navodi se da su zemaljske vlasti uspostavljene od Boga kako bi održavale red i kažnjavale zlo. Policajci se u tom kontekstu vide kao 'sluge Božje' za dobrobit zajednice. Mislim da sam time sve rekla."

Kako gledaju u SAD-u na Hrvate kao državu, ljude i sportaše?

"Nisam se susrela da netko mjeri to što jesi po tome odakle jesi, barem ne u ovih šest godina na Floridi. Imam i prijatelje iz Srbije, Poljske, Ukrajine, Albanije i nikad od nikoga nisam čula ništa loše, pa ne mogu u potpunosti do kraja i odgovoriti na ovo pitanje. Amerikanci cijene uspjeh, posebno kada znaju da si svjetski prvak i puno više to poštuju jer smatraju da je to veliki uspjeh za koji je potrebno jako puno žrtve i odricanja", zaključila je Ivana Habazin.