Ivana Habazin, svjetska boksačka prvakinja prema WBC i IBF vezijama u velteru, živi i trenira na Floridi, u saveznoj državi u SAD-u koje je pogodio uragan Milton. Mjesto gdje Ivana živi jučer je bilo kao iz bajke. Sunčano, tu i tamo pokoji mali bijeli oblačak. Kao da će svakog trenutka s njega sići kakav anđeo koliko je bio lijep dan. Možete i sami vidjeti prema fotografiji...

Foto: Privatna arhiva - Ivana Habazin Predivan dan u Boynton Beachu

"Divota danas", napisala nam je u wapp poruci Ivana kad smo joj se javili. Taman je trenirala, spremala se za trčanje. Ivana samo trenira i trenira, priprema se za novi veliki meč.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali, samo 20 km od nje - apokaliptične scene.

Foto: Privatna arhiva - Ivana Habazin Apokaliptične scene samo 20 km dalje od Ivane Habazin.

Foto: Privatna arhiva - Ivana Habazin Florida je bila na udaru uragana Milton. Milijuni ljudi su osjetili razornost uragana Milton.

"Što se tiče uragana Milton, prošlo je i trebalo bi biti sad bez novih prijetnji, iako je jako rijetko da se dogode 2 uragana u 2 tjedna i takve jačine", objašnjava nam Ivana koja je u Boynton Beachu, što je Southeast Coast (jugoistočna obala) i to područje nije bilo na udaru, s obzirom da se uragan Milton dogodio na West Coastu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najavljivalo se da bi nas trebale pogoditi tropske oluje, al' se ni to nije dogodilo. Tako da mogu reći Bogu hvala, dobro je prošlo. Naravno, kad znaš da stiže uragan i to takve jačine i razmjera nije ti svejedno, jer u sekundi može promijeniti putanju, ali osjećala sam se sigurno", objašnjava Ivana i nastavlja:

"Jedino mali strah me prošao, ja sam računala oko 9 navečer se očekuje da će biti udarac uragana taman do tada i otrčim i izvedem pse, na kraju popodne kad sam trčala, moja frendica i susjeda šalju mi poruke da je upravo bio tornado i to oko 25 km od nas (Wellington, Northlake)."

Foto: Privatna arhiva - Ivana Habazin

Kako se u tom trenutku Ivana osjećala?

"Meni je to bilo, onak', OK, trči doma Ivana jer iskreno, vjerojatno bih umrla od straha da vidim tornado ispred sebe, a nemam se gdje skloniti. Zapadna obala od uragana ima poplava i štete, ali šteta je i od tornada. Struju je izgubilo oko 3 milijuna ljudi što je ogroman broj", opisuje apokalitične scene Habazin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naravno šteta je ogromna, ali Florida je i inače na udaru uragana tako da znam ljude koji su ih doživljeli 3 ili 4 puta i nekako ne bih rekla da kod njih vlada strah kao kod nekih kojima bi to bio prvi put", dodaje Ivana i zaključuje:

"Već su organizirani i spremni, osiguraju potrebene minimalne potrepštine (ne kuhana hrana, voda, baterije, wc papir), sve što im omogućuje da ako dođe do gubitka struje il vode da da imaju. Ako isto tako, ljudi koji žive u periferiji koja je glavna na idaru ne.razmišljaju već se evekuiraju u skloništa jer su itetkako svjesni da je opasnost po život velika. Sve u svemu po mene je dobro prošlo, ali da li je ugodno nikako i voljela bih da se nikad ne ponovi nigdje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Habazin se rasplakala u studiju Net.hr: 'Koliko bi bilo lakše da je ona tu. Sad neke stvari znam...'