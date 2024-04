Ivana Habazin (22-5), najbolja hrvatska profesionalna boksačica i njezin trener Vlado Božić, gostovali su u studiju Net.hr uoči borilačkog spektakla u Ciboni u subotu, koji će se prenositi na RTL-u 2 i Voyo. Event koji na fight cardu ima ukupno još 12 mečeva počinje u 18.00.

Suparnica Ivani Habazin u glavnoj borbi večeri, onoj za interim svjetske pojaseve po WBC i WBA verzijama, bit će opasna Mađarka Kinga Magyar, boksačica koja ima niz od 13 pobjeda.

Za Ivanu koja ima 34 godine i koja je već dva puta bila svjetska prvakinja (IBF i IBO verzije), koja se četvrti bori za WBC pojas, a treći put za WBA, ovo je prijelomni trenutak u karijeri. Potvrdila nam je to Ivana, dodavši da, ukoliko osvoji navedene pojaseve prvakinja, ostaje u boksu i ide dalje, a ukoliko izgubi - gotova je s boksom.

Ako pobijedi mađarsku predstavnicu, po treći puta će postati svjetska prvakinja što do sada nikome u povijesti hrvatskog boksa nije pošlo za rukom. U predborbama nastupit će i drugi hrvatski profesionalni boksači, ali i internacionalni.

Nema razloga za paniku. Šest mjeseci treninga uloženo je u meč. Bezbroj rundi sparinga, a jedan od posljednjih, u kojem je sparirala s boksačem koji će nastupiti na eventu, dao je najbolji odgovor na pitanje samoj Ivani, je li spremna ili ne.

Kao i svaki put dosad, Ivana, uz sam meč i pripremu za njega, mora razmišljati i o organizaciji. Upravo u tome leži porazna činjenica za ženski boks u Hrvatskoj o kojoj je otvoreno govorila Ivana Habazin, koja za sebe kaže u šali da je djevojka od nula dolara.

"Jako je teško bilo organizirati meč. Imali smo problema do prošlog tjedna, ali smo sve riješili i spremni smo ispisati povijest hrvatskog boksa", kazat će Vlado Božić, dok je Ivana dodala:

"Mali ljudi daju podršku, institucije u Hrvatskoj ne. Kad kucaš na vrata nekom i moliš bilo što za organizaciju ovakvog eventa, za bilo što, uvijek je negativan odgovor. Općenito i za sponzorstvo. Ako nije poslano bar 40 zamolbi za sponzorstvo nije ništa i sve su odbijene od najvećih korporacija. Drugačije se gleda na ženski boks i, primjerice, nogomet. Pa, meni bi rekli - ti živiš u Americi, što tebi treba novaca. To su komentari koji, drugačije se gleda. Prije me to živciralo, sad više ne jer je ženski boks moj izbor. Ali, pitam se hoće li oni ikad shvatiti neke stvari. Nismo na toj razini kao druge države i to mi je jasno, ali ja se moram izboriti sama za sebe."

Ivana nam je rekla i sljedeće:

"Meni je jako malo mečeva bilo što normalno. Nikad nismo imali podršku od države za bilo koji meč koji sam radila. Ako sam jedne pripreme odradila bez ikakvih briga i problema hoćemo li imati platiti sparing partnere, smještaj, hranu itd. Sve drugo je pretakanje šupljeg u prazno.

Pogledajte gostovanje Ivane Habazin i Vlade Božića u studiju Net.hr.

Pogledajte u videu dolje kako je Boris Jovičić posjetio Ivanu i Vladu na treningu u dvorani kod Vlade Božića.