Ivana Habazin (22-5), najbolja hrvatska profesionalna boksačica i njezin trener Vlado Božić, gostovali su u studiju Net.hr uoči borilačkog spektakla u Ciboni u subotu, koji će se prenositi na RTL-u 2 i Voyo. Event koji na fight cardu ima ukupno 12 mečeva počinje u 18.00.

Suparnica Ivani Habazin u glavnoj borbi večeri, onoj za interim svjetske pojaseve po WBC i WBA verzijama, bit će opasna 28-godišnja Mađarka Kinga Magyar (13-4), boksačica koja ima niz od 13 pobjeda.

Ivana nam je pričala i o svojoj karijeri u kojoj joj nikad nije bilo lako. Uvijek se za sve morala izboriti sama, naravno uz pomoć ljudi oko nje, ali poanta je da je uvijek imala problema s logističkim zahtjevima u ženskom boksu prilikom organizacije mečeva, pripremi za napad na svjetske titule.

I unatoč svim problemima s kojima se i dan danas susreće, Ivana Habazin je uzela IBF i IBO titule i želi još.

Ivana ima priliku u subotu ispisati hrvatsku boksačku povijest, jer nitko nikad u hrvatskom boksu tri puta nije postajao svjetski prvak. Motiv joj je, stoga, ogroman, a prepreke i problemi s kojima se konstantno tijekom godina susreće, izgradili su ju u boksačicu koja nikad ne odustaje. Ima i dvije diplome - iz teologije i međunarodnih odnosa. Odavno je mogla raditi u struci, ali boks je jači od bilo čega...

Treninzi su i za ovu borbu bili naporni, temeljiti i mukotrpni. Vlado Božić itekako radi ozbiljno...

"Sparing je sparing, koliko god on dobar bio, a meč je meč, pogotovo meč za naslov prvakinje. Ja da ne vjerujem u Ivanu, nikad ne bi bio u čitavoj ovoj priči. Ona ima dovolno iskustva i ovo je kulminacija njezine karijere. U ovoj je priči 10 puta teže bilo logistički pripremiti sve ovo. U ovome sam dugo godina, ali ovo je bilo nešto s čime se nikad nisam susreo što se tiče organizacije i logistike samog meča. Da nije bilo gospodina Klemma i dobrih ljudi, prijatelja, ne bi se to održalo. Imali smo do prošlog tjedna još problema", rekao nam je Vlado Božić, dok se Ivana Habazin, na nenormalnost i anomaliju u obliku sudjelovanja u organizaciji jednog eventa boksačice koja se na njemu bori za naslov prvakinje svijeta po dvije jake verzije, istaknula:

"U mojoj priči nikad ništa nije bilo normalno, pa ne može ni ovo. Stresno je sve to, ali ja znam da nitko drugi to ne može odraditi osim ljudi koji su to već radili. Nije normalno i ne bi trebalo to biti na meni, ali tu smo, gdje jesmo. Mali ljudi daju podrške, ali institucije, država, sponzori jakih firmi, privatnih, teško, uvijek je negativan odgovor. Za sve sam se uvijek morala izboriti sama i meni ovaj meč donosi jako puno, ne samo u sportskom smislu, nego i u materijalnom nakon 15 godina valjda. Nisu tu ulog samo titule, više da s tom pobjedom mogu osigurati egzistenciju. Moram pobijediti, ne razmišljam i ne prihvaćam nikakav drugi ishod jer ako bude nagtivan ishod, onda me više nema u boksu. Vrlo jednostavno. Nema smisla."

Nastavila je Ivana:

"Najbitniji je ovo meč u životu jer ću njime ispisati povijest ako dobijem. Ali, ako izgubim, ostavljam se boksa jer nema smisla organizacijski i sve ostalo sve ovo prolaziti. Nitko ti neće dati šansu za organizaciju, za sve se morate sami izboriti."

Što se mora promijeniti u Hrvatskoj da ženski boks bude popularniji i praćeniji, jer nije ni popularan ni praćen, pa da samim time i bude unosniji u smislu osiguravanja egzistencije?

"Generalno se mora u Hrvatskoj promijeniti mentalitet ljudi o ženskom boksu. Ženski boks je u Hrvatskoj na marginama, a u svijetu je popularan itekako. Ja za neki lagodniji život dosad, a što sam sve prošla u karijeri, bila i dva puta svjetska prvakinja, nisam još zaradila. Sve što sam zaradila, morala bih vratiti dugove koje sam od prije, da bi bila u poziciji da boksam za svjetsku titulu. I tako se to vrti u krug. Od boksa se može živjeti, ali najbitnije je s kim si. Tko ti je promotor. Može se zaraditi u ženskom boksu, ali moraju te svi podržati, PPV-ovi se prodavati... ženske boksačice vani su dobro plaćene, ali ja ne mogu. Da si bar mogu osigurati ovim mečom krov nad glavom, možda, moguće."

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Svjesna je Ivana jednog...

"Ne razmišljam da ću od boksa zaraditi milijune, iako ni to nije isključeno ako dobijem ovaj meč, pa kasnije mi se otvore neke unosnije prilike, ali poanta ove moje priče je završiti na nuli, vratiti sve dugove, steći krov nad glavom, a onda sa čime ću se baviti... vidjet ćemo. Pametna sam i sposobna raditi i nešto drugo osim boksa."

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL Ivana Habazin u dresu Dražena Petrovića

Vlado se nadovezao:

"Nisam ja mislio da će sve to tako dugo trajati s Ivanom u boksu. Svaka joj čast na svemu, a ovo što je zadnje rekla za egzistenciju, to ćemo napraviti."

Čitavo gostovanje Ivane Habazin i Vlade Božića u trajanju od 40 minuta pogledajte u priloženom videu gore.