Hrvatska boksačica Ivana Habazin po treći put u karijeri osvojila je naslov profesionalne svjetske prvakinje pobijedivši u KC "Dražen Petrović" jednoglasnom odlukom sudaca Mađaricu Kingu Magyar, u meču za pojas po WBC verziji i privremeni pojas po WBA verziji u velter kategoriji (-67 kg).

Ivana je tako danas postala prvi čovjek ikad koji je iz Hrvatske uzeo tri puta svjetsku titulu u boksu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Habazin je prvi svjetski naslov osvojila 2014. po IBF verziji, a četiri godine poslije je osvojila i IBO pojas.

Ivana je nakon meča rekla u ringu kazala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ljudi, hvala vam od srca što ste došli. Imala sam čast što sam boksala u KC Dražen Petrović. Dala mi je Draženova majka dres svog sina iz Barcelone 1992. protiv Dream Teama. Ja sam joj dala krunicu. Da nije bilo mog trenera Vlade Božića, ne bi ovog ni bilo. Ja ne pjevam, ali neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta. Hvala Vam".

Potom je oduševila i za vrijeme davanja izjava našem Borisu Jovičiću...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Popravi me da izgledam dobro", Ivana Habazin je briljirala Borisu Jovičiću za vrijeme davanja izjava - "Molila sam Boga da pobijedim. Žrtvu Bog nagrađuje. Da nisam dobila, to bi bio moj kraj. Imam duga 80 000 eura da bi organizirala nove borbe. Za to moraš kupiti stan. Išla sam u rizik, a Eddie Hearn je sve probao da me makne, da se ovo ne dogodi. Ali, kad se budiš s mišlju da moraš vratiti novce, moliš se Bogu, ovo je sad slatko. Ovaj WBC pojas želim tako dugo osvojiti. Želim sad dalje i WBO. I IBF je vani i cilj su oba", rekla je Borisu Jovičiću najbolja na svijetu Ivana Habazin. Ponosni smo do neba Ivana. Naklon do poda!