Leonard Pijetraj gost je u novom podcastu Net.hr-a, a jedna od brojnih tema koje smo s poznatim boksačkim trenerom iz BK Leonardo prošli u više od sat i 45 minuta razgovora je bio Filip Hrgović i njegov nadolazeći prijelomni meč s Joe Joyceom. Najbolji hrvatski profesionalni boksač 5. travnja ulazi u ring protiv starog znanca Joe Joycea s kojim je boksao u amaterskoj karijeri 2013. i izgubio.

Hrgović od lipnja 2024. nije imao meč

Hrgović još od šestog mjeseca prošle godine nije nastupio u boksačkom ringu. Daniel Dubois tada ga je porazio prekidom u osmoj rundi borbe i postao je IBF-ovim privremenim svjetskim prvakom, a nedugo poslije promoviran je u neprikosnovenog prvaka nakon što se najbolji boksač današnjice, Ukrajinac Oleksandr Usyk, odrekao tog pojasa.

Špekuliralo se o raznim imenima sljedećih suparnika Hrgovića, povezivalo se Filipa s Mosesom Itaumom, spominjao se revanš s Kinezom Zhileijem Zhangom, a zanimljive opcije su i teškaši poput Efea Ajagbe, Franka Sancheza pa čak i Tonyja Yoke koji je pobijedio Petra Milasa, sjajnog boksača. Bakhodir Jalolov vjerojatno je bio najnepoželjniji protivnik u ovom trenutku, jer trenutačno nije visokorangiran, a mnogi ga vide kao budućeg svjetskog prvaka.

Whyte otpao Joyceu, Hrga uletio

Na kraju je iskočio Joe Joyce, iskusni engleski teškaš koji je trebao zamjenu nakon što je Dillian Whyte otpao. Prvotno su trebali boksati Whyte, boksač koji je sparirao s Markom Milunom, Leovim boksačem i Joy Joyce, ali Dillian je zbog ozljede ruke bio primoran otkazati borbu. Organizatori su se dali u potragu za zamjenskim protivnikom, a Hrgović je prihvatio njihovu ponudu. Tako "El Animala" čeka ga meč koji će odrediti daljnji tijek njegove karijere. Leonard Pijetraj bio je trener Hrgoviću tijekom amaterske karijere, ali su se u međuvremenu razišli nakon čak 11 godina uspješne suradnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrgović je pod Leonardovim vodstvom postao juniorski prvak svijeta, europski prvak i osvajač brončane medalje na OI u Riju.

"Ne bi bilo fer da ja govorim o karijeri Filipa Hrgovića jer sam mu bio trener i da ne bi ispalo opet da sam ja u pravu ispao, jer dečko nije osvojio svjetsku titulu, nažalost, ali ovo s Joyceom mogu komentirati. Obojica su ranjivi jer su izgubili ključne mečeve. Hrgović je po meni još uvijek bolji tehničar od njega i po meni ima veće šanse, međutim veliki je rizik meč za obojicu. Jer, i jedan i drugi ako izgube upitno je da li će više uopće nastupiti, pitanje je kako će izgubiti, netko mora izgubiti osim ako ne bude neriješeno, a to nikom nije bitno. Ako izgube nokautom pitanje će im biti obojici povratak i zato što su obojica naviknuli boksati na visokoj nozi, da su jako dobro plaćeni, tako da je pitanje da li će dobiti šansu, hoće li im se dati vratiti iz početka, boksati s puno skromnijim financijama, znači sve ispočetka. Vraćanje je jako težak proces, iako je s jedne strane dobar jer kao osvajate nešto. nemate što izgubiti, međutim vaš ego vam to ne dozvoljava jer su obojica bili kandidati veliki za svjetske titule i bit će vrlo zahtjevan meč i za jednog i za drugog, ali i vrlo zanimljiv", tvrdi Leonard Pijetraj koga smo upitali:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Leonardu Pijetraju žao što je sve tako ispalo s Filipom Hrgovićem, a moglo je ispasti drugačije?

"Slušaj, kad bi ti ja rekao što mi je sve bilo žao u životu to bi trajalo sad cijeli dan. Sve je meni žao, sve sam mogao drugačije napraviti, sve bi sad napravio drugačije, međutim nemam što žaliti, ne žaliti. Nema tu odnosa, to sam ti rekao, nema tu nikakvog odnosa, ja sa s njima uvijek isti, to što su se oni promijenili, što im slava lupi u glavu, kako ja to čovjeku mogu objasniti. Najbolje mi je kad netko kaže da nije samnom nije mogao, da odnos nije bio dobar. Kakav mi odnos imamo? Mi ne živimo zajedno, nismo mi u bračnoj zajednici, niti ja imam starački dom da kod mene ostaju do smrti. Ljudi odu svojim putem, nema problema, ali dokle god budete kod mene, radit ćete što vam ja kažem. Ja odgovaram za to. Onog trenutka kad boksač počne raditi što on hoće, a on ne odgovara za to nego opet ja i mene ćeš okriviti za svoj neuspjeh, onda smo u problemu. Ja odgovaram za to, ali moraš slušati što ti ja kažem. Evo, probali su sa svjetskim trenerima, s nekim facama, ne znam ni ja pa nije išlo. Pa, bolje ti je izgubiti samnom nego s njima, ako si već morao izgubiti s nekim, pa bolje samnom zato što sam ja ipak zaslužio, ne samo ja nego i moja ekipa, kad kažem ja mislim na svoju ekipu koja je radila i zaslužila da dođe do meča za svjetsku titulu. Pa, ako je trebalo izgubiti, izgubi sa svojim ljudima. Veliki Hrvati? Di ste vi ti veliki Hrvati, što mi pričate o velikoj Hrvatskoj, "Rvacka", o "Rvackoj" pričaju, ne o Hrvatskoj nego "Rvackoj". Ti što pričaju o "Rvackoj" ti su strašni Hrvati, ali brale kad je lova u pitanju bježe i traže drugog. Rađe drugom daju postotak nego svom. Minken bojna... Ostani sa svojim, budi frajer do kraja, sa svojim Hrvatom. radio sam 5 godina za Don Kinga, 5 godina za Nijemce, 3 godine za Kazahstan, dvije godine za Francuze, Azerbajdžan mi je nudio da dođem, pa ostao sam u toj 'Rvackoj'. Ja nikad nisam rekao Rvacka i nikad nisam kockice ovakve furao na sebi da se hvalim da sam veliki Hrvat, ali uvijek mi netko prigovara, pa ne, mi Hrvatska, ovo - ono. Ti što mi viču mi Hrvatska, ti su najlošije stvari napravili za svoje Hrvate. Hrvatska je kad uzmeš djecu koja nemaju ništa, koja su socijalno ugrožena, pa im pomažeš, a ne busaš se u hrvatska prsa, ne trebaš, pa naravno da sam Hrvat, što sam, za koga ja boksam, koju putovnicu imam?! Što to trebam sad naglašavati posebno?! nego, kad ostaviš svoje ljude, kad zezneš svoju ekipu, nemoj mi više govoriti da si Hrvat, molim te nemoj. Šuti, budi sretan da si uopće tu".

Čitav podcast s Leonardom Pijetrajom pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Leonard Pijetraj u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana u svibnju 2023.: 'Nemam težak karakter nego imam svoj stav i ne dozvoljavam da me se gazi, a sad ću reći što se dogodilo između Babića i mene'

Tekst se nastavlja ispod oglasa