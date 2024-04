Spektakularna boksačka priredba u KC Dražen Petrović

OVDJE pogledajte čitavu priredbu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Borba večeri za interim WBC i WBA svjetske naslove

Ivana Habazin - Kinga Magyar - deset rundi po dvije minute - pobjeda Ivane jednoglasnom sudačkom odlukom

Sunaslovna borba u supersrednjoj kategoriji - Petar Pavčec - Robakidze - meč dogovoren na osam rundi po 3 minute - pobjeda Pavčeca sudačkom odlukom

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Deseta borba večeri - Baković - Janjanin: Pobjeda na bodove Bakovića

Vernaza - Suljić - pobjeda Vernaze prekidom u 2. rundi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Petar Cetinić - Nehrudin Cikarić - supervelter divizija - Cetinić je dobio prekidom u 2.

Seifkhani pobijedio Gulamića prekidom u 5. rundi u meču teške divizije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivana Habazin ispisala je hrvatsku boksačku povijest. Naša najbolja profesionalna boksačica je u meču života protiv Kinge Magyar, nakon 10 rundi besprijekornog boksa i besprijekornog vođenja Ivane u ringu od strane Vlade Božića, pokazala što zna, može, za što se spremala 14 godina... Svjetski interim pojasevi po WBC i WBA verzijama su u njezinom vlasništvu. Sigurno da bez Vlade ovo sve Ivana ne bi mogla proći, što je prošla proteklih mjeseci i danas.

Habazin je prvi svjetski naslov osvojila 2014. po IBF verziji, a četiri godine poslije je osvojila i IBO pojas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za 34-godišnju Zabočanku ovo je bio meč u kojem se trebala boriti protiv Amerikanke Jessice McCaskill, kad su ulog trebala biti čak četiri pojasa (WBC, WBA, IBO i The Ring), ali je američka boksačica odlučila otkazati borbu i prihvatiti izazov Lauren Price, zbog izdašnije financijske ponude.

McCaskill se zbog te odluke morala odreći WBC pojasa, za koji je Habazin bila prva izazivačica. Hrvatska boksačica je imala i status prve izazivačice po WBA verziji, koja je zbog toga dopustila da u borbi protiv Kinge Mayar (14-4) "u igri" bude i privremeni naslov WBA prvakinje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Habazin (22-5) je u meč protiv sedam godina mlađe suparnice ušla s imperativom pobjede. Naime, uoči borbe je najavila da će joj u slučaju poraza ovo biti zadnji meč u karijeri. Srećom, izdržala je taj ogroman pritisak i uspjela na bodove svladati vrlo čvrstu Mađaricu.

Sva tri bodovna suca su dali prednost Zabočanki u meču koji je potrajao svih deset dogovorenih rundi, koje su trajale po dvije minute.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kronološki slijed priredbe

Ivana Habazin - Kinga Magyar - pobjeda Ivane

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Popravi me da izgledam dobro", Ivana Habazin je briljirala Borisu Jovičiću za vrijeme davanja izjava - "Molila sam Boga da pobijedim. Žrtvu Bog nagrađuje. Da nisam dobila, to bi bio moj kraj. Imam duga 80 000 eura da bi organizirala nove borbe. Za to moraš kupiti stan. Išla sam u rizik, a Eddie Hearn je sve probao da me makne, da se ovo ne dogodi. Ali, kad se budiš s mišlju da moraš vratiti novce, moliš se Bogu, ovo je sad slatko. Ovaj WBC pojas želim tako dugo osvojiti. Želim sad dalje i WBO. I IBF je vani i cilj su oba", rekla je Borisu Jovičiću najbolja na svijetu Ivana Habazin. Ponosni smo do neba Ivana. Naklon do poda!

Ivana je nakon meča rekla: "Ljudi, hvala vam od srca što ste došli. Imala sam čast što sam boksala u KC Dražen Petrović. Dala mi je Draženova majka dres svog sina iz Barcelone 1992. protiv Dream Teama. Ja sam joj dala krunicu. Da nije bilo mog trenera Vlade Božića, ne bi ovog ni bilo. Ja ne pjevam, ali neka pati koga smeta, Hrvatska he prvak svijeta. Hvala Vam".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Deseta runda - zadnja

Nema tuče. Viknuo je Vlado Ivani. Cibona je na nogama. Igraj se Ivana s Magyar. Uživaj. Kakvi savjeti iz kuta Ivane Habazin. Bravo Vlado. Ivana radi sjajno ovaj meč. Gotovo je. Bravo Ivana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Deveta runda

Kakva izmjena udaraca, dobar kroše Ivane. Kako Vlado Božić sjajno vodi meč. Ma to Vlado. Kakav trener, čovjek, stručnjak, boksački čarobnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osma runda

Ivana ima sve u svojim rukama. Prednji direkt Ivane. Idemo lagano, sad bubaj. To, to, prednja ruka Ivana, radi s prednjom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sedma runda

Puno bolji osjećaj ima Ivana na distanci nego u bliskoj borbi. Tu daje šansu suparnici. Ulaz - izlaz Ivana. Da, da, to je to. Ivana odlično radi, Vlado ju vodi kroz meč kao pjesmu. Kinga teže diše.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šesta runda

Ivana odlično radi. Ima meč u rukama, ali treba će biti fokusirana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Peta runda

Ivana razvaljuje Magyar, Sluša Vladu, sparira, a ne boksa meč života. Bravo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Četvrta runda

Probudila se Cibona. Skandira publika Ivana, Ivana. Razmjena udaraca u kojoj bolje prolazi Ivana. Idemo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treća runda

Dobar desni kroše Ivane. Viče joj Vlado da se opusti, da sparira - "spariraj Ivana, spariraj". Magyar se sve teže nosi s pritiskom. Idemo, to, to, Ivani je sjeo udarac i ima i treću rundu. Ide, grabi ka pobjedi. Pomozi Bože, daj joj snage i budi uz nju.

Druga runda

Magyar kreće bez respekta. Ivana joj vraća. Habazin izgleda sjajno, radi odlično, jako je dobra. Runda ide njoj. I druga. Idemo Ivana, samo rokaj Mađarku.

Prva runda

Ivana je jako krenula, Vlado joj viće da se smiri, da ne srlja, da se igra. I pogađa Ivana. Pleše Ivana, pogodila je desni direkt u bradu Magyar, lijevi. Ima rundu broj 1.

Slijedi glavni meč večeri. Svi smo uz Ivanu. Ivana Habazin mora pobijediti!

Sunaslovna borba u supersrednjoj kategoriji - Pavčec - Robakidze - Petar Pavčec odradio paklenih 8 rundi opasnog Robakidzea i pobijedio

Osma runda

Robakidze pojačava tempo. Pleše u ringu. Kako čeka napad, miruje pa koristi šansu da ispali svoj jaki arsenal. Gotovo je.

Sedma runda

Evo sad jako lijepi brzi desni direkt Pavčeca u trenutku kad ga je Robakidze stisnuo. Čeka i i ide u napad.

Šesta runda

Boris Jovičić uključio se u program RTL 2. Desna prijeko lijeve pogađa Pavčec. Pa on je boksački Michael Jordan. Strašno talentiran. Rad nogu mu je besprijekoran.

Peta runda

Dobro smiruje s klinčem Pavčec suparnika. Pavčec je zaslužio pljesak.

Četvrta runda

Pavčec niti malo nije impresioniran niti napet. Jako je opušten. Bravo.

Treća runda

Robakidze je spustio ruke i eskivira prednje direkte kretanjem. Pavčec pokušava pronaći udarac. Evo kontre Pavčeca, prošao mu je desni direkt. Pavčec ne radi puno, najavio je da želi duži meč i kako meč bude išao kraju, Pavčec će pojačavati.

Druga runda

Pavčec se jako dobro kreće, ali mora biti oprezan. Gruzijac je opasan, plasira svaki udarac ciljano. Vidimo trenutak kad krene naprijed, da je eksplozivan. S puno vrhunskih boksača je dijelio ring, iako je većinu mečeva izgubio.

Prva runda

Počelo je. Pavčec i Robakidze ispituju snage.

Deseta borba večeri - Baković - Janjanin: Pobjeda na bodove Bakovića

Šesta runda

Idemo momci, do kraja. Krenulo je. Baković više radi, ali Janjanin ne odustaje. S krvavim nosom ide naprijed poput viteza. Baković nas je posebno oduševio boksom. Obojici pljesak. Pobjeda Bakovića na bodove. Bravo Slovencu na slavlju.

Peta runda

Ritam je pao, Baković je usporio, a Janjanin je neugodan i tvrd. Opa, ajmo, sjedaju udarci. Ju, ju, obožavamo ovakvu borbu.

Četvrta runda

Kako se dečki mlate. Janjanin je opasan, au, ima iza sebe 70 mečeva i više. Baković je u problemima. Janjanin je odradio odličnu seriju. Skupo prodaje Janjanin svoju kožu.

Treća runda

Evo sad Janjanina, dobar desni kroše. Stablizirao se malo Janjanin. Gledamo dobru borbu.

Druga runda

Janjanin je u lošem stanju, krvav je, a Baković ga bombardira. Traži pleksus, glavu, odmah vraća ruku na glavu. Školski sjajno. Svaki mu udarac ima smisao. Gotova runda. Najbolja tehnički borba večeras. Janjanin se dobro drži, dobio je čitav niz udaraca.

Prva runda

Krećemo. Vrlo je ranovrstan Baković. Janjanin je iskusniji, ali Baković ima savršen volumen udaraca. Sve pogađa, rijetko griješi. Runda ide njemu. Bolji je.

Vernaza - Suljić - pobjeda Vernaze, sparing partnera Ivane Habazin za meč protiv Magyar

Druga runda

Vernaza ide naprijed i uf, fantastičan lijevi kroše Vernaze. Prekid. Pobjeda Vernaze.

Prva runda

Vernaza vrši pritisak odmah od početka. Vlado Božić mu iz kuta više da se opusti, da boksa shadow boks. I udarac Vernaze u tijelo. Suljić s ejako puno kreće, ali vidi se da nije ni blizu razine Vernaze.

Petar Cetinić - Nehrudin Cikarić - supervelter divizija (Cetinić ima debi) - pobjeda Cetinića prekidom u drugoj rundi

Druga runda

Pero kreće, viče mu trener da radi otklone i da ne sili. Na kutu je Cikarić, na podu, dobio je dva krošea. Nastavlja se meč, razmjena udaraca i opet je Cikarić na tlu. Diže se, ali kraj. Pobjeda Cetinića.

Prva runda

Petar Cetinić je bivši prvak Zagreba i Hrvatske i konačno je dočekao debi u profi boksu. U ring je ušao u majici Ivane Habazin. Ivica Bačurin je u kutu Petru Cetiniću. Odlično je krenuo, jedan udarac je sjeo od Pere, bolji je. Uf, pogodio je opet Cetinić, ljulja mu se suparnik kao da je na plesnom podiju.

20.51 - Nastavlja se event nakon pauze.

20.45 - Krećemo s novom borbom za 5 minuta.

20.28 - "Procjena da sam tvrd boksač je za tim Bena Whittakera, koji je odustao od borbe samnom, je za mene jako loša, za njega dobra i laska mi, jer bi ga dobio", kazao je Hrvoje Sep našem Borisu Jovičiću. Upravo je Net.hr prvi pisao o tome.

20.22 - Seifkhani je pobijedio Gulamića prekidom u 5. Sudac je svjesno ranije prekinuo meč. Količina primljene štete po mišljenju suca i mnogih u dvorani dovela je do ove odluke. Deseti poraz Gulamića u 18 nastupu. Ima samo 22. godine.

20.19 - Gulamić je u problemima. Šveđanin ga je bacio u nokdaun drugi put. U tijeku je 4 runda. Boksač iz BiH pokazuje hrabrost, ali prima puno udaraca i opet u tijelo. Jao, ovo boli i kad se gleda.

20.09 - Seifkhani i Gulamić vode pravu bitku u ringu KC Dražen Petrović. Pravi teškaši su, Gulamić pruža dobar otpor. U tijeku je druga runda.

20.06 - Boris Jovičić i Hrvoje Sep raspoloženi su za dobru boksačku priredbu.

20.05 - Počeo je meč Seifkhanija i Gulamića. To je teška kategorija, boksaju 6 rundi po tri minute. Seifkhani, koji ima samo jedan poraz, je aktualni prvak Švedske u profesionalnom boksu, dok je Gulamić boksač iz Bosne i Hercegovine. Bačurin je svojedobno pobijedio Gulamića u 6. rundi.

20.00 - Počeo je prijenos na Voyo.

Ivana Habazin i Vlado Božić su na velikoj boksačko-egistencijalnoj misiji. Spremite se za pravi borilački spektakl, borbu za WBC i WBA Interim svjetske titule, koje će upravo naša Ivana Habazin, s Vladom Božićem u kutu, pokušati osvojiti protiv Kinge Magyar iz Mađarske. Voyo od 20.00 prenosi priredbu iz KC Dražen Petrović koja na fight cardu ima 12 borbi, dok će RTL 2 meč Ivane i Kinge prenositi od 22 i 15.

Boris Jovičić i Hrvoje Sep komentirat će event.

Ima priliku ispisati povijest

Ukoliko pobijedi, Ivana će postati treći puta svjetska prvakinja što do sada nikome u povijesti hrvatskog boksa nije pošlo za rukom. U predborbama nastupit će i hrvatski profesionalni boksači, ali i internacionalni.

Ivana Habazin nam je u intervjuu u studiju Net,hr prije dva dana kazala kako priredba s predborbama počinje u 18.00 i potvrdila nam kako je ova borba za nju prijelomni trenutak karijere.

Ako dobije, nastavlja kao svjetska prvakinja u dvije od 4 najjače boksačke federacije, a ako izgubi - njezina boksačka priča je gotova.

Više o tome čitajte - OVDJE.

Ivana je bila dosad svjetskom prvakinjom dva puta - 2014. po IBF-u, te četiri godine kasnije pod "kapom" IBO-a. Sada ide ne samo na najvišu planetarnu stepenicu po treći put, nego i u najprestižnijim boksačkim federacijama svijeta.

U subotu, s predviđenim početkom oko 22:30 u Ciboninoj dvorani, Ivani će se sučeliti 7 godina mlađa Mađarica Kinga Magyar, koja ima niz od 13 pobjeda. Magyar je teška 66.1 kg, a Habazin 66.2.

Ulog nisu samo pojasevi prvakinje svijeta, nego i egzistencija Ivane Habazin. O tome više čitajte - OVDJE.

Meč je Ivani bitan i za egzistenciju

Prvotno je Habazin trebala ući u ring s Amerikankom Jessicom McCaskill i boriti se za naslove svjetske prvakinje u velteru prema WBC, WBA, IBO i The Ring inačicama, ali McCaskill je otkazala. Zbog novca.

Naime, McCaskill je radije prihvatila borbu s Lauren Price protiv koje će braniti WBA, IBO i The Ring pojaseve, ali morala se odreći pojasa WBC-a, za koji je Habazin već godinu i pol obvezna izazivačica.

"U mojoj priči nikad ništa nije bilo normalno, pa tako ni sad ovo. Nikad nismo imali podršku od države za bilo koji meč koji smo radili. Ovo je stepenica koju trebam prijeći. Bila sam rekla da je svake godine sve teže i teže i ne možeš jednako lako prolaziti kroz istu priču iz godine u godinu, ali želja mi je bila imati WBC i WBA naslov. Pojas znači sve, pojasevima bi mislim riješila i pitanje egzistencije, a ako izgubim... onda je to to. Vjerujem da ipak neću izgubiti, vjerujem u pobjedu", kazala je Ivana Habazin.

'Imam veliko poštovanje prema njoj, ali ovo je moj dom'

"Meni ovaj meč donosi sve. Imam veliko poštovanje prema njoj, ali ovo je moj dom, tu smo u Hrvatskoj, a ja sam se silno pripremala za ovo. Nisam dala 100, već 300% sebe u pripreme i zato će ovo biti moja pobjeda. Znam da je ovo šansa koja može promijeniti njezin život, ali i zadnja šansa za promjenu mojeg života. Ona pobjedu neće moći dobiti, morat će ju uzeti, ali ja joj to neću dati. Sumnjam da me može nokautirati", istaknula je Ivana Habazin.

Službeni popis borbi je Habazin objavila sinoć na svom Instagram profilu.

Na tom popisu možemo vidjeti borce iz Gruzije, Švedske, Slovenije, BiH i Srbije, a posebno nas zanimaju borbe mladih hrvatskih talenata, kojima je ovo prilika da se predstave i pokažu što znaju, s kakvim arsenalom raspolažu.

Neporaženi hrvatski predstavnici koji su tek na počecima svojih karijera, ovu subotu će imati priliku skupiti dodatno profesionalno iskustvo koje će ih pripremiti za veće zalogaje u svijetu boksa. Oni su Petar Pavčec (6-0), Filip Mimica (4-0), Mislav Burazer (3-0) i Vito Elez (1-0).

Tu su još na cardu i Kolumbijac Daniel Vernaza, osmerostruki prvak Kolumbije, koji je sparirao u pripremnom dijelu Ivani Habazin za ovaj meč. Otkrila nam je to sama Ivana u studiju Net.hr.

Na popisu za oko zapinju i drugi boksači kao švedski teškaški predstavnik Pezhman Seifkhani (15-1), srpski poluteškaš Marko Stanković (11-0) i slovenski velteraš Andrej Baković (15-0).