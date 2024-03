Vaso Bakočević u petak na BKFC 58 priredbi u Sofiji debitira u bare knuckleu, boksu bez rukavica.

Suparnik će mu biti Egipćanin Ramadan Noamad u sunaslovnoj borbi. Glavna borba večeri je ona između domaćih boraca Tonija Markuleva i Kaloyana Kolajeva iz Sofije.

Voyo će u petak od 20.00 prenositi BKFC 58 event. Elitni hrvatski profesionalni boksač Hrvoje Sep imao je prozivke s Vasom Bakočevićem.

U nedostatku mečeva, Hrvoje je opasno razmišljao, zajedno sa svojim trenerom Leonardom Pijetrajem, okušati se u boksu bez rukavica. Prošle godine 23. rujna Hrvoje nam je rekao:

"Razmišljam i ja o prelasku u bare knuckle, nedavno sam bio u pregovorima za jedan takav meč da ga odradim. Netko je bio spomenuo Vasu Bakočevića Psihopatu po bare knuckle pitanju, jer on sebe zove kraljem bare knucklea i kad je čuo moje ime da je spomenuto u njegovom kontekstu, on mu je rekao - 'ja sam tu kralj, nitko ne može protiv mene'. Onda smo mu ponudili meč po boksačkim pravilima,bare knuckle pravilima, ma u čemu god želi."

Hrvoje Sep nije tu stao...

"Jer, razlika je između pravih boraca i onih koji to rade samo zbog zarade. Ja sam ratnik, ja se samo želim boriti, a borbe mi cure na kapaljku. Zato sam zainteresiran za bare knuckle. Jednom borac - uvijek borac, spreman sam na sve. Svašta mi pada na pamet u svakakvim borilačkim sportovima jer sam borac u srcu. Nije Vaso Bakočević toliko lud ući, nije baš tolika Psihopata samnom u boksački bare knuckle ring. Ja sam boksač, on nije... Nije se oglasio po tom pitanju".

Hrvoje Sep danas ima neke druge planove. Otvorile su mu se mogućnosti u "normalnom" boksu. Međutim, jedna stvar je ostala nepromijenjena. Vaso Bakočević mu i dalje nije odgovorio ništa.

Vjerojatno zato što su oboje u svojim nekakvim sferama. I tada kao i sad, Vaso ima u fokusu meč ispred sebe. Tada je za Vasu bio Francisco Barrio Croata primarni fokus i cilj, danas je Noamad.

"Bila je javna prozivka na koju nije odgovorio. Jasno mi je, imao je druge nastupe. Iako, organizacijski je to malo teže organizirati. U drugim smo sferama. Otvorile su mi se nove prilike u boksu, njemu u bare knuckleu. U ovom trenutku, nema i nije bilo očito dovoljno interesa. Ali, da je prozivka bila, bila je, da je ostala neodgovorena, je."

Hrvoje Sep bi sa svakim ušao u bare knuckle ring bilo koje organizacije, izgleda i dimenzija.

Foto: PIXSELL, Petar Glebov Foto: PIXSELL, Petar Glebov Hrvoje Sep

"Bez problema, nebitno kakav je ring, s bilo kojim bi ušao u njega."

Što se tiče BKFC 58, Sep nam tvrdi kako je pitanje koliko Vaso Bakočević ima dinamita u sebi.

"Nekoliko je puta rekao da se više neće boriti, pa se opet vrati. Ako ima to u sebi, definitivno BKFC je najbolja promocija na svijetu u boksu bez rukavica i nema boljeg mjesta za nastupati u boksu bez rukavica. Egipćani su inače jako čvrsti borci, to zam sigurno i vrlo srčani. Rijetko i teško odustaju. Ali, ovo je boks bez rukavica, tu su gole šake i jedan udarac može odlučiti. Najčešće onaj koji je spremniji i bolje pripremljen će doći do pobjede".

Hrvoje Sep otkrio nam je dvije novosti. Dakle, dobio je ponudu iz bare knuckle svijeta koju je odbio, jer ga uskoro čeka velika stvar. U O2 Areni u Londonu.

"Relativno nedavno sam dobio jednu ponudu iz bare knucklea, relativno dobru. Ne bih volio u detalje, nisam ju prihvatio zbog druge, puno bolje ponude iz boksa. Ne smijem još ništa puno govoriti, ali boksat ću 99% u O2 Areni u Londonu na velikoj priredbi protiv vrhunskog protivnika. Ne bih htio niti otkrivati ime te bare knuckle organizacije, ne bi ih htio stavljati u neugodnu situaciju jer sam ih odbio zbog obveza koje imam. Ali, da je suradnja bila vrlo blizu, je".

BKFC je najjača svjetska bare knuckle organizacija i najbolje plaća svoje borce. Rade u SAD-u odličan posao, ali imaju jedan problem. Nije to problem organizacije, nego bare knuckle sporta kao takvog...

"U SAD-u bare knuckle ima bolju prođu nego u ostatku svijeta, jer mnogi još bare knuckle smatraju prebrutalnim i prekrvavim sportom. U Americi, s druge strane, znaju zagristi za određene evente, pogotovo kad na njima nastupa nego zvučno borilačko ime, tipa nekog iz UFC-a koji je jako ime, izrazito popularan kao i svi UFC borci i onda BKFC dovedu takvu dvojicu i s njima naprave odličnu reklamu, PPV i posao u konačnici. Naravno, u takvim okolnostima dođe i do odlične zarade. I tamo to ima smisla, ali generalno bare knuckle nema veliku popularnost u svijetu. Međutim, velika imena mogu dovesti i do velikog interesa, kao što se događa sad, evo recimo, Junior Dos Santos ili takve krupne zvjerke. Velika imena, bivši prvaci, to pobuđuje veliki interes kod ljudi. Mislim da je BKFC tu napravio dobar posao, kad je prepoznao takve prilike u takvim borcima, koji su jednostavno htjeli otići korak dalje", zaključio je Hrvoje Sep.