UŽIVO

BKFC 58

OVDJE u izravnom prijenosu možete gledati ovaj spektakularni event

Mjesto održavanja: Arena Sofija (Bugarska)

Početak: 20.00

Glavna borba večeri - Toni Markulev - Kaloyan Kolev

Sunaslovna borba - Ramadan Noaman - Vaso Bakočević

Zohrab Azimov - Veselin Ivanov

Y. Batan - J. Stoimenov

D. Estorer - Steve Pasche

Mehdi Barghi - N. Alexiev

Petr Beránek - Stanoi Tabakov

Felipe Maia - Angel Petkov

Tomas Vojtela - Ilian Adrianov

Daniela Graf - N. Schaefer

R. Tokhtarov - Ludwig Wolper

A. Zampelos - Emil Enchev

Dobar vam dan dragi čitatelji Net.hr-a i ljubitelji borilačkih sportova. Pred nama je spektakularni BKFC 58 event u Sofiji. Po prvi put svjedočiti ćemo nastupu Vase Bakočevića u boksu bez rukavica, popularnom bare knuckleu.

Vaso je borac poznat po svojoj neustrašivosti i iznimnoj tehničkoj vještini. Njegov suparnik u co-main eventu večeri bit će opasni Ramadan Nooman, impresivni egipatski borac s bogatim iskustvom u MMA-u i prvaka u kickboxingu, koji će se po prvi put okušati u svijetu borbi bez rukavica.

Nooman ima 18 profesionalnih MMA mečeva iza sebe od kojih je 11 završilo njegovim trijumfom.

Glavna borba večeri donosi nam okršaj Tonija Markuleva i Kaloyana Koleva, dvojice boraca koji su svojim vještinama i odlučnošću zaslužili mjesto u ovom prestižnom događaju.

Ranije ovog tjedna razgovarali smo s Hrvojem Sepom, elitnim hrvatskim boksačem, koji nam je najavio ovu priredbu.

Sep nam tvrdi kako je pitanje koliko Vaso Bakočević ima dinamita u sebi.

"Nekoliko je puta rekao da se više neće boriti, pa se opet vrati. Ako ima to u sebi, definitivno BKFC je najbolja promocija na svijetu u boksu bez rukavica i nema boljeg mjesta za nastupati u boksu bez rukavica. Egipćani su inače jako čvrsti borci, to zam sigurno i vrlo srčani. Rijetko i teško odustaju. Ali, ovo je boks bez rukavica, tu su gole šake i jedan udarac može odlučiti. Najčešće onaj koji je spremniji i bolje pripremljen će doći do pobjede".

BKFC je najjača svjetska bare knuckle organizacija i najbolje plaća svoje borce. Rade u SAD-u odličan posao, ali imaju jedan problem. Nije to problem organizacije, nego bare knuckle sporta kao takvog...

"U SAD-u bare knuckle ima bolju prođu nego u ostatku svijeta, jer mnogi još bare knuckle smatraju prebrutalnim i prekrvavim sportom. U Americi, s druge strane, znaju zagristi za određene evente, pogotovo kad na njima nastupa nego zvučno borilačko ime, tipa nekog iz UFC-a koji je jako ime, izrazito popularan kao i svi UFC borci i onda BKFC dovedu takvu dvojicu i s njima naprave odličnu reklamu, PPV i posao u konačnici", rekao je Hrvoje Sep i dodao:

"Naravno, u takvim okolnostima dođe i do odlične zarade. I tamo to ima smisla, ali generalno bare knuckle nema veliku popularnost u svijetu. Međutim, velika imena mogu dovesti i do velikog interesa, kao što se događa sad, evo recimo, Junior Dos Santos ili takve krupne zvjerke. Velika imena, bivši prvaci, to pobuđuje veliki interes kod ljudi. Mislim da je BKFC tu napravio dobar posao, kad je prepoznao takve prilike u takvim borcima, koji su jednostavno htjeli otići korak dalje".

Čitav intervju sa Hrvojem Sepom čitajte - OVDJE.

BKFC 58 iz Sofije u petak od 20.00 gledajte u prijenosu UŽIVO na Voyo