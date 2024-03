Ljubitelji borilačkih sportova dolaze danas na svoje jer Voyo vam ovaj petak donosi večer borbi.

Bellator se vraća u Europu i to u SSE Arenu u Belfastu gdje vas od 18 sati čeka Bellator 302.

U glavnoj borbi večeri u kavez će u borbi za pojas u poluteškoj kategoriji Corey Anderson protiv domaćeg aduta Karla Moorea. Andersonu je to treći pokušaj da osvoji Bellatorov naslov, nakon dva neuspjela pokušaja protiv bivšeg prvaka Vadima Nemkova. Borbu za pojas gledat ćemo u perolakog kategoriji gdje će se boriti Patricio Pitbull i Jeremy Kennedy.

Glavne borbe:

Corey Anderson vs Karl Moore

Patrício Pitbull vs Jeremy Kennedy

Fabian Edwards vs Aaron Jeffery

James Gallagher vs Leandro Higo

Tim Wilde vs Manouel Sousa

Preliminarne borbe:

Ciarán Clarke vs Darius Mafi

Oscar Ownsworth vs Alfie Davis

Luke Trainer vs Grant Neal

Nathan Kelly vs Vikas Singh Ruhil

Abraham Bably vs Isaiah Pinson

Nate Kelly vs Jordan Elliot

Od 20 sati pak možete pratiti debi popularnog regionalnog borca Vase Bakočevića Psihopate u BKFC-u. U Bugarskoj nas čeka BKFC 58.

U glavoj borbi večeri suprostavit će se dva istaknuta MMA borca Toni Markulev i Kaloyan Kolev. Bakočevića čeka Egipćanin Ramadan Nooman, koji je u svoj domovini najbolji u čak dvije organizacije - kickboxingu i muaythaiju. Prvi put u bare knuckleu gledat ćemo i borbu dviju prvakinja u kickboxinug i muaythaiju - Nijemicu Danielu Graf čeka sunarodnjakinja Nicole Schaefer.

Glavne borbe:

Toni Markulev vs Kaloyan Kolev

Ramadan Nooman vs Vaso Bakočević

Zohrab Azimov vs Veselin Ivanov

Yunus Emre Batan vs Jivko Stoimenov

Dominik Estorer vs Steve Pasche

Mehdi Barghi vs Nikolai Alexiev

Petr Beránek vs Stanoi Tabakov

Felipe Maia vs Angel Petkov

Tomas Vojtela vs Ilian Adrianov

Preliminarne borbe:

Daniela Graf vs Nicole Schaefer

Ruslan Tokhtarov vs Ludwig Wolper

Athanasios Zampelos vs Emil Enchev