Ivanu Habazin (34) u nedjelju čeka meč karijere. Poraz bi značio njezin zadnji ples u ringu, a pobjeda novi uzlet. Emotivno je danas bilo na vaganju nakon kojeg je Ivana otvorila dušu. Vi ćete, naravno, sve moći pratiti uživo na Voyo i RTL2. S Ivanom je razgovarao RTL-ov Boris Jovičić.

Prvi put oči u oči s Kingom Magyar i možda zadnji put u životu s jednom boksačicom jer Ivana Habazin danas je ogolila dušu i poručila - Moja karijera došla je na raskrižje sudbine.

"Pa ako izgubim, to je kraj moje karijere, tu više nema nazad. Jednostavno kad imaš 22 - 24 godine, 28 godina pa to još ima šanse. Kad imaš 30, ima par godina, ali sad s ovim nema i kad moraš sve to sam vuči, naći financije i ovo-ono. To je definitivno nemoguće. Više ne mogu to povući", rekla je Ivana na početku.

Riječi su to koje su sigurno ohrabrile Kingu Magyar koja nije htjela otkriti puno o sebi, ali je zato jasno poručila po što je došla:

"Ivana je odlična boksačica, imam jako puno poštovanja prema njoj, ali mi smo došli po ova dva pojasa.Sutra navečer ćete vidjeti i kako."

Samopuzdanje ili ohrabrenje. Tako se Magyar predstavila Hrvatskoj. Međutim, Ivana tvrdi da je njezin pogled pri sučeljavanju rekao nešto sasvim drugo.

"Prije face-offa sam joj dala da ima neke šanse male, a sada nema. Sad nema šanse."

Atmosferu uoči Ivaninog meča zagrijat će nade hrvatskog boksa Filip Mimica i Petar Cetinić, a u glavnoj predborbi večeri nastupit će Petar Bavčević kojeg trenira trener Filipa Hrgovića, Jusuf Hassan.

