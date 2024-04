Ivana Habazin (22-5), nova svjetska prvakinja u velteru (do 67 kg) po WBC i interim WBA verziji, dala je portalu Net.hr prvi šampionski intervju (ako ne računamo davanje izjava u dvorani) nakon paklenih 10 rundi protiv Kinge Magyar u KC Dražen Petrović, taman dok je išla na kebab. Ona je sad boksačica, sportašica, Hrvatica, koja se zauvijek može pohvaliti da je tijekom karijere osvajala 4 pojasa svjetske prvakinje.

Po IBF i IBO verzijama i sad prema spomenute dvije. Ukupno je tri puta postajala svjetska prvakinja u tri meča. Djevojka od nula dolara sad je djevojka s dva pojasa svjetske prvakinje i novim mogućnostima. Ili 4 pojasa prvakinje ukupno, ako zbrojimo sve koje je ikad osvajala u karijeri. Nije loše. Posebno je htjela ovaj WBC-ov. Kako kaže, taj je najcjenjeniji od svih...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sva tri bodovna suca su dali prednost Zabočanki u meču u kojem su runde trajale dvije minute. Bio je to meč za Ivanu Habazin na sve ili ništa. Meč koji joj je donio, ne samo titule, nego i egzistenciju. Barem djelomično. Isto tako, nije Ivana samo razmišljala o borbi proteklih tjedana i mjeseci, nego i o organizaciji.

Habazin je u meč protiv sedam godina mlađe suparnice ušla s imperativom pobjede. Naime, uoči borbe je najavila da će joj u slučaju poraza ovo biti zadnji meč u karijeri. Srećom, izdržala je taj ogroman pritisak i uz Vladu Božića, svog trenera, uspjela na bodove svladati vrlo čvrstu Mađaricu, koja je do borbe bila u nizu od 13 pobjeda.

"Mogla sam odboksati i bolje. Malo me publika previše ponijela odmah od prve runde i nije bio plan da odmah krenem u razmjene udaraca, ali dobro, kad sam ušla u svoj ritam, onda je bilo dobro", priča nam Ivana Habazin.

Kad je Ivana osjetila da Magyar ima?

"Ja bih rekla nakon 5 runde. Zato što sam taj osjetila da je Kinga lagano počela padati i kad sam se počela kretati, kad sam u svoje kretnje ušla, onda sam znala da je to to. Znam da sam je jednom dobro pogodila. Znam i da je bila ozlijeđena, ali nisam krenula jer se baš zatvorila. Nije bilo svrhe sad bacati udarce."

Zašto ju nije navukla da se otvori?

Baš se dobro zatvorila, pametno je odigrala to. Ali, iz runde u rundu sam se osjećala sve bolje i bolje. Prvih 5 rundi mi je bilo presing da sam, onako... doduše, mene je ona u drugoj dobro pogodila desnom dobro. To znam. I tad mi je bilo ono, rekla sam si - Ok, moraš se sad Ivana probuditi. Moraš to bolje i pametnije odraditi. Dobro je sve na kraju ispalo".

S ovim mečom Ivana nije postala djevojka od milijun dolara, ali sad joj je otvara prilika i za to, kao i za nove titule i velike mečeve.

"Otvaraju mi se nove mogućnosti. Sad mogu i reći - ugovor za iduću borbu je već potpisan, ali ne smijem otkriti s kim. U svakom slučaju, bit će u Engleskoj. To je na njima da prvi otkriju. Sve je to ovisilo o ishodu ovog meča, tako da je teret bio ogroman. Hoće li mi to riješiti egzistenciju, s obzirom na moje dugove, nadam se da hoće barem jedan dio."

Kakav će to biti meč, s kakvim ulogom, kojim titulama na stolu?

"Taj meč će ponovno biti sve ili ništai to je sve što vam mogu kazati. Nemam prevelikog predaha, ali iskreno, ovo mi je bio najveći pritisak ikad i morala sam ovaj meč dobiti. Pod mus. U novi meč ću ići puno opuštenija, ali treba se spremiti dobro."

Kako je izdržala pritisak i što joj se sve u glavi događalo?

"Iako sam se osjećala dobro na zagrijavanju i sve, ogromni pritisak je bio na meni. Molila sam krunicu prije meča, govorila samo Bože pomozi da budem mentalno jaka. Čak mi je u jednom trenutku došla pomisao treba li to sve meni? Rekla sam si tad - nema nazad, sad moraš ići na sve ili ništa po titule. Moraš ih osvojiti. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali zahvalna sam Svevišnjem što je sve prošlo dobro. Znam koliko sam dala u to, žrtvovala sve i mislim da je to Bog nagradio".

Vlado ju je odlično vodio - Ivana opusti se, shadow boks Ivana, radi kao na sparingu. Savršeno je tempirao tajming i uputa i promjene ritma.

"Je, s tim da sam počela malo prekasno, ali na kraju je ispalo stvarno dobro. Zadovoljna sam. Da je bilo drugačije, vjerojatno ne bi bila zadovoljna, ali nikad ja sto posto nisam zadovoljna. Jer znam da mogu sve to bolje. Što sam sve prošla, ne mogu reći da nisam zadovoljna. Moram jednom i sebe nahvaiiti. Idem pojesti kebab", završila je Ivana Habazin.