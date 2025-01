Andi Vrtačić oduševio je u subotu MMA svijet. Na KSW 102 eventu tehničkim nokautom u drugog rundi pobijedio je poljskog tenka Cezarya Kęsika u catch-weight kategoriji do 87 kilograma. Bio je to pravi come back Vrtačića koji je nakon tri uzastopna "spinning kicka" plasirao ubitačan "spinning back fist" koji je pronašao cilj, a nakon čega je "ground and poundom" i laktovima završio Poljaka i šokirao Arenu.

"Hvala dragom Bogu, mom treneru Zelgu i cijelom Trojanu," rekao je Vrtačić pred publikom u RCS Areni u poljskom Radomu.

Vrtačić tu nije stao:

"Slušajte me dobro sad. Pred vama stoji Hrvat koji će ove godine pokoriti cijelu KSW srednju diviziju. Ne postoji Poljak koji me može pobijediti. Zaslužujem i bolji ugovor!", bio je jasan Vrtačić.

Inače, prihvatio je srčani Andi borbu deset dana prije meča i pokazao veliko borilačko srce. Hrvatski borac iz pulskog tima Trojan uskočio je u borbu kao zamjena za ozlijeđenog Tomasza Jakubieca.

Stoga, njegove suze pri proglašenju pobjednika dovoljno govore koliko mu je stalo do ove pobjede. Vrtačić je već impresivno debitirao u KSW-u u ožujku 2023. godine, kada je nokautirao Mateusza Januru i osvojio bonus za najbolji završetak večeri.

Vrtačić je u zadnjem meču spektakularnim nokautom preokrenuo borbu protiv još jednog poljskog predstavnika Kamila Oniszczuka (4-2) u prepunoj zagrebačkoj Areni na spektakularnoj FNC 20 priredbi.