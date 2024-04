Damir Beljo, najbolji bosanskoercegovački profesionalni boksač, poznaje Ivanu Habazin i Vladu Božića. Nije jednom trenirao kod Vlade još dok je imao dvoranu u Španskom. Jako cijeni i Vladu i Ivanu, te je upoznat kakav boksački put su njih dvoje prošli zajedno...

RTL 2 i Voyo u subotu 21. travnja donosi novi boksački spektakl. Ivana Habazin ukrstit će rukavice s Kingom Magyar, koja u Cibonu dolazi u nizu od trinaest pobjeda.

Ivana će četvrti put u karijeri napasti WBC i treći put WBA pojas. No, laskave titule dvije od četiri najveće boksačke organizacije nisu joj dosad bile suđene.

"Nisam baš dobro, ali bit ću", kazao je za Net.hr Damir Beljo koji boluje...

"Neke pretrage radim. CRP mi se digao. Stalno mi je temperatura neka prisutna 37. zadnjih mjesec dana, dvadesetak dana točnije. Ipak sam odradio pripreme nekako na silu i na zadnjem treningu me nešto uhvatio vrat, ali i to će biti dobro. Bio sam kod fizoterapeuta, pa mi je rekao da mi treba još dva dana. On mi je to namještao, pa će biti OK, ako Bog da sve dobro".

O Ivani Habazin i Vladi Božiću priča:

"Ivana Habazin je, prije svega, divna osoba i dobra boksačica. Zaslužuje sve najbolje. Odriče se svega u životu za sport, najbolja je hrvatska boksačica i ja se nadam da uz Božju pomoć i malo sreće, da će to ona dobiti. Iskreno vjerujem u to. Ima odličan tim ljudi oko sebe, boksala je i trenirala diljem svijeta. Radila s najjačim trenutno boksačicama. Ima sve, na domaćem je terenu i nadam se slavlju", zaključio je Damir Beljo.