RTL 2 i Voyo u subotu 21. travnja donosi novi boksački spektakl. Ivana Habazin četvrti put u karijeri borit će se za WBC-ov pojas i treći put za WBA pojas svjetske prvakinje. Protivnica će joj biti Mađarka Kinga Magyar, koja u Cibonu dolazi u nizu od trinaest pobjeda. Na jednom od posljednjih treninga Ivanu je posjetio RTL-ov reporter Boris Jovičić.

Počeo je veliki tjedan uoči borbe, a Ivani Habazin kao da je još jedan dan u redu. Nema razloga za paniku. Šest mjeseci treninga uloženo je u subotnji meč bezbroj rundi sparinga, a jedan od posljednjih dao je možda i najbolji odgovor Ivani. Je li spremna za sljedeći izazov?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danijel, koji je bio glavni sparing partner, kad sam s njim mogla parirati čak smo imali situaciju da su ljudi bili popodne na treningu i nosu mogli vjerovati, na kraju je cijela dvorana pljeskala. Ja zaista mislim da ako mogu izdržati 70% što sam napravila na sparingu da bi trebala pobijediti prekidom", rekla je Ivana na početku.

Na drugom kraju ringa Ivanu će čekati 28 godišnja Mađarska boksačica Kinga Magyar. U karijeri je upisala 18 mečeva. Četrnaest ih je pobijedila, a četiri izgubila. Zanimljivo, u Cibonu dolazi u impresivnom nizu od 13 pobjeda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako me misli pobijediti, morat će me nokautirati. Da li to može? Mislim da ne može. Tako da ja vjerujem u pozitivan ishod i da ću biti WBC i WBA svjetska prvakinja."

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL Ivana Habazin i Vlado Božić - ponovno u boksačkom sedlu, ispred jednog od najvećih izazova u njihovim životima.

Ivana će četvrti put u karijeri napasti WBC i treći put WBA pojas. No, laskave titule dvije od četiri najveće boksačke organizacije nisu joj dosad bile suđene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Fokusiram se maksimalno na to i jednostavno nije čak stvar protivnice, nego bih rekla da je jednostavno stvar postati treći put svjetska prvakinja. To je povijesni povijesni trenutak i to je ono što je moja najveća motivacija."

Iako je priča trebala biti još i veća, Habazin je prvotno dogovorila meč s Amerikankom Jessicom McCaskill koja se odlučila za lukrativniju u borbu s Lauren Price, zbog čega je čak pristala uprazniti WBC pojas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"STaj meč za Jessicu smo mi pripremali doslovno tri godine. I ti kad nešto radiš i sprema se za tri godine i žrtvuje sve da se to dogodi, onda naravno da se ne osjećaš divno i krasno. Jer, naravno, bilo bi bolje pobijediti Jessicu s obzirom da bi bila apsolutna svjetska prvakinja."

Ipak, Ivanina želja ne bi trebala ostati neispunjena. Naravno, za novi napad na titulu apsolutne prvakinje svijeta prvo mora pasti Kinga Magyar u subotu.