Agron Smakići neće nastupiti u subotu u ljubljanskom Tivoliju na WFC 26 - Brave 81 priredbi protiv Poljaka Patryka Dubieila zbog ozljede ispod oka, koju je zadobio u ehzibicijskom meču proteklog vikenda u Uzbekistanu.

Odradio je Smakići napornih i jakih 6 rundi po tri minute protiv Jakhongira Zokirova i izgubio. Kasim Aras uletit će umjesto Smakićija protiv Dubieila za WFC 26 - Brave 81 event.

"Dobio sam malu posjekotinu ispod oka i obavijestio Brave da neću moći nastupiti u Ljubljani. Jako mi je žao zbog toga. Veselio sam se svom trećem MMA meču protiv Patryka Dubieila. Dogovorio sam i 27. travnja borbu u Beču kod mojih prijatelja iz Sparte organizacija u slobodnoj borbi. Upravo mi traže suparnika", otkrio nam je Agron Smakići ranije poslijepodne...

Smakići nam je rekao i kako se nije uspio dogovoriti s Brave promocijom oko ugovora jer je sve bilo na knap, a uz to se dogodila i ta nesretna ozljeda. Da se razumijemo, ozljeda je glavni razlog zbog kojeg je meč otkazan, ne ugovor, jer bi se oko toga dogovorili naknadno, odnosno pronašli bi dogovor, način... želja za mečom sa sve tri strane jednostavno je postojala (organizatori - promocija, Smakići i Dubieil).

Agron samo želi biti načisto s bilo kojom promocijom za koju se bori i pod kojom nastupa, s kojom stupa u suradnju. Čist račun, duga ljubav...

"Ma, više sam otpao zbog posjekotine, jer se stvarno želim boriti. Međutim, isto tako, postoji i to da bi oni surađivali, ali ja sam takav da ne želim potpisivati ugovor, to sam i njima dao do znanja. Ne bi ispalo profesionalno da ne potpišemo unparijed ugovor, jer ugovor se i radi prije nego što smo se dogovorili za borbu. Ja sam shvatio da bi oni dozvolili da se ja borim, pa bi dopustili i da se negdje drugdje borim, da se ne vežem za ugovor, ali kad bi se vezao, tražio bi neke svoje uvjete. Znam koliko vrijedim i što mogu dati."

Smakićiju je cilj boriti se i u boksu i u slobodnoj borbi...

"Dobro mi ide u oba sporta. Zašto ne, zašto ne, želim se boriti čim više", govori nam Smakići koji se u slobodnoj borbi bori i u nedostatku mečeva u boksu...

"To sigurno, ali ne samo to, nego pažnje i svega što je sportašima potrebno, radi sponzora i daljnjeg napretka. Treba ti podrška, svakom borcu, nevezano za sport, potrebne su borbe, nastupi, a ja se žarko želim boriti jer sam borac. U nedjelju sam odradio jaku borbu gdje je bio i Michael Buffer, bili su prisutni poznati ljudi iz svijeta boksa. Ostali su oduševljeni mojom borbom i žele da se ponovno borim. Meni svi govore - joj, pa nisi trebao otići u MMA, trebao si se pripremiti, ovo-ono... nikad ni nemaš vremena, a onda kad nemaš, trebaš što prije napraviti akciju".

Proaktivan je naš Agron Smakići. Ako neće Muhamed brdu, hoće brdo Muhamedu.

"Točno tako", nasmijao se Agron koji je u sparingu sa Tysonom Furyjem napravio ozljedu iznad oka Britancu, kojem je na kraju otpao meč za ujedinjenje svjetskih titula protiv Oleksandra Usyka. Karma ili puka slučajnost...

"(Smijeh) - Ma nije karma, nije. Furyjev je meč kud i kamo značajniji nego ovaj što je meni otpao, tako da bad luck... kod mene nije tako strašno", našalio se Agron Smakići...

"Nije karma, nema katastrofe za moj meč koji je otpao. Idemo dalje. Što se tiče mog sparinga, bio je Fury prema meni malo bahat pa sam, eto tako, malo reagirao jače, jače sam potegnuo. Počeli smo se 'tući', hrvati u klinču, mahati i dogodila se ta posjekotina. Naravno, dali smo si poslije ruku, nadam se da će me i dalje zvati na sparnge. Isto tako, 1. lipnja ove godine bi trebao ići kod Wildera na sparinge."

I za kraj nam je Smakići rekao:

"Od njih sam isto pozvan. Znači, Fury, Wilder, Joshua, Dillian White, Otto Wallin, Murat Gassiev... to su sve TOP borci s kojima sam surađivao, s kojima i dan danas surađujem. Veliko jedno iskustvo, bogato znanje, vrhunska škola. Ponosim se s time, ali mene više pale profi mečevi. Ponosan sam što sam u tom krugu najjačih boksača svijeta i čekam svoju priliku u Ryadu. Izazvao sam Jalolova. To bi uistinu bio spektakl kojeg bi svi voljeli vidjeti i gledati, a dok čekam tu borbu, kao i općenito dobru priliku, radim slobodnu borbu", završio je Agron Smakići.