Stjepan Božić jedan je od bivših hrvatskih boksača koji su ostavili boksački trag plemenite vještine u Hrvata. Od vremena slavnog Mate Parlova do danas, plemeniti sport u našoj napaćenoj zemlji oplemenili su Stipe Drviš (WBA) i Ivana Habazin (IBO - srednja iIBF - velter).

U društvu velikana

Stjepan Božić je u supersrednjoj kategoriji - 4. lipnja 2005. - u Zagrebu osvojio svjetski naslov po WBF-ovoj verziji, pobjedom protiv australskog boksača Nadera Hamdana u borbi za upražnjeno mjesto prvaka. Trener mu je bio stariji brat Vlado. Prije Parlova, Stjepana, Ivane i Drviša, Hrvati koji su bili svjetski prvaci u boksu još su velikani Marijan Beneš i Ferdinand Živić Fritzie, američki boksač hrvatskog podrijetla rodom iz Pennsylvanije, kojem je otac bio Hrvat, majka Slovenka, a on je ponosno nosio nadimak "hrvatski komet".

Fritzie je svjetsku titulu velter kategorije osvojio 1940. godine od jednog od najboljih velteraša tadašnjice, Henryja Armstronga.

Treći MMA nastup Smakićija

Voyo u subotu 21. travnja donosi novi MMA spektakl s daškom boksačkog duha. Agronu Smakićiju je dosta čekanja mečeva u boksu i odlučio je ući u MMA kavez po treći put u karijeri. Sad je na skoru 1-1. Bit će to ovog puta u ljubljanskom Tivoliju naWFC 26 Brave eventu, koji će se od 20.00 prenositi UŽIVO na platformi Voyo. Bit će mu to, isto tako, drugi nastup u MMA u karijeri, a suparnik mu je gorostasni Poljak Patryk Dubieila. Glavna borba večeri je ona između BiH borca Erka Juna i Alžirca Mohameda Saida Maalema.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL Foto: Željko Lukunić/PIXSELL Božić slavi pobjedu 2005. Trenutak za pamćenje pun emocija.

'Agron je izuzetno dobar hrvač'

"Gledajte, da se ne radi o Agronu, da se radi o nekom drugom, rekao bih da se igra sa zdravljem što se tiče prelaska iz boksa u slobodnu borbu i da time jako puno riskira. Međutim, poznavajući Agrona i njegov sportski put, njegova nekakva borilačka znanja, Agron je izuzetno dobar hrvač. Ima iskustva u slobodnoj borbi tako da - zašto ne", rekao nam je Stjepan Božić i o situaciji, problemu Agrona Smakićija s dogovaranjem mečeva u boksu, kako je to sam Agron i dao iščitati u svojim izjavama, naveo:

'Dajem mu podršku za ovaj meč'

"Dajem mu podršku. Čisto da ostane aktivan. Izlazak na meč, to je velika stvar, bez obzira radilo se tu o kavezu ili ringu. To je stresna situacija i definitivno mu može održati formu. Bez obzira, radilo se tu o mješovitim borilačkim sportovima ili boksu. Mada, naravno, jedan s drugim i nemaju neke prevelike veze. Ima veze s općom kondicijskom pripremom. Samo neka se čuva".

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL Foto: Željko Lukunić/PIXSELL Stjepan na ramenima svog brata Vlade nakon što je osvojio pojas prvaka.

Nije se Stjepan Božić složio s nama kad smo mu rekli da je u slobodnoj borbi baza boks...

"Ne bih se složio s vama", odmah nas je prekinuo Stjepan...

"Pardon, pardon... ne bih se složio s vama. Ovako, baza u slobodnoj borbi je hrvanje, parter, judo, džiju-džicu... ja bih rekao da je to baza. Zato jer u principu svi oni tijekom meča završe na podu. Vrlo je malo boraca koji su iz boksa završili u slobodnoj borbi. Ne mogu se sad ovako na prvu sjetiti. Ah, evo, Agron jedino. Ma bitno je da ostane aktivan i da se pritom ne ozljedi", apostrofirao je bivši boksač.

'Vjerujem u Filipa'

Stjepan Božić je u timu Filipa Hrgovića, a do suradnje je došlo, kako nam je to Stjepan otkrio, prije godinu i pol. U listopadu ove godine će njihova suradnja slaviti dvije godine. Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović 1. lipnja će se boriti protiv Daniela Duboisa, službeno je potvrđeno jučer na konferenciji za medije u Londonu.

"El Animalu" će to biti meč karijere, a borba će se održati u Saudijskoj Arabiji, na Matchroom vs. Queensberry: 5v5 eventu na kojem će glavni meč biti borba za titulu u lakoteškoj kategoriji između Artura Beterbieva i Dmitrija Bivola.

"Idem u Ryad prije meča, prije Filipa kao član tima. Vjerujem u Filipa. On kad me je nazvao bi li radili zajedno, definitivno sam pristao na to iz jednoga razloga zato što vjerujem da će napraviti jako veliki rezultat. E sad, tu ima onaj jedan faktor, bitan, koji se zove sreća. Po svim gabaritima, po svim parametrima i karakteristikama - snaga, izdržljivost, boksačku inteligenciju u ringu, Filip je zaslužio biti svjetski prvak. Ima iskustva, doživio sam neke velike mečeve u karijeri. Boksao sam na tom jednom višem nivou i vjerujem. Filip je to prepoznao, vjerujem da mu mogu dati dobar savjet. Jer, ipak je lakše kad si to prošao, pa si sad kad nisi boksač, u jednoj komotnijoj situaciji za vidjeti neke situacije, možeš dati dobar savjet, kakav možda ja u svoje vrijeme nisam mogao dobiti. Vjerujem da on, ako taj dan bude pravi, vjerujem da će Filip nokautirati Duboisa u deset rundi."

Stjepan Božić nam je kazao i sljedeće:

"Vjerujem da neće meč otići u 12 rundi. Ne znam baš tko će ostati na nogama ako ga pogodi. Filip je puno čvršći boksač od Duboisa, mentalno jači. Filip je boksač dizelaš, kao što sam bio ja kao profesionalac. Znate, nama treba da se zagrijemo, ali što meč odmiče, takvi su boksači sve bolji. U prvim rundama smo lošiji. Razgovarali smo baš o tome, Filipu isto treba nekoliko rundi da se zagrije i onda u kasnijim rundama je puno bolji nego prije. Treba mu neko vrijeme da se zagrije, bez obzira na zagrijavanje prije mečeva", završio je Stjepan Božić.