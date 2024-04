Za kraj uzbudljivog mjeseca čeka nas još jedan MMA spektakl u Ljubljani, WFC 26 - Brave. Tamo ćemo između ostalog gledati hrvatskog boksača Agrona Smakićija koji je nedavno dospio na naslovnice jer je nanio posjekotinu Tysonu Furyju zbog koje je ovaj morao otkazati meč protiv Oleksandra Usika.

Njega čeka Poljak Patryk Dubiela, a glavna borba te večeri bit će između bh. borca Erka Juna i Alžica Mohameda Saida Maalema. Smakići je povodom nadolazeće borbe gostovao u Voyo Podcastu 3x5.

"Dobio sam odličnu priliku boriti se u Ljubljani za Brave organizaciju. Protivnik je jako dobar, ima pet pobjeda, dva poraza i iskustvo veće nego ja. Očekujem odličnu borbu u kojoj ću se više držati stand upa, no ako dođe do poda, imam i za to rješenje. Treniram kod Mirka Filipovića i u klubu Lokomotiva i što je najbitnije, bit ću spreman", rekao je Smakići pa govorio i o poččetku u MMA-u:

"Pa kako sam počeo boksati i hrvati povezale su se stvari, a kako je MMA sve popularniji u svijetu, onda sam i sebe pronašao tu."

Agron će se boriti u Brave organizaciji.

"Brave je organizacija koja puno radi po Europi. Imaju dosta najavljenih borbi i veselim se svemu skupa."

Odgovorio je i napitanje je li sada i službeno dio Cro Cop teama.

"Još to treba zaslužiti. Svaki dan se čujem s trenerom, Mirkom. Idem na treninge i radim što mi se kaže pa ćemo vidjeti kako će to ići", rekao je Smakići pa dodao:

"Ostali smo svi nažalost bez Ivana Sertića koji je puno generacija ovdje odgojio i sve nas oblikovao. Kad nas je on napustio taman sam počeo trenirati kod Mirka sa svim dečkima tamo koji mi pomažu i nadam se da ću sa svima ostati u dobrim odnosima i u treninzima."

'Nije bio lakat'

Iza Smakićija je stvarno turbulentna godina.

"Jako zanimljiva godina, borbena. Drago mi je da mi je Bog dao snagu da to mogu izgurati", rekao je pa otkrio koja je prava priča s Furyjem:

"Nije bio lakat. Mi smo napravili sparing, on je bio malo bezobrazan. Spustio me i nešto kao napravio oko moje glave, a ja sam se tu razljutio i krenuo u malo žešći sparing. Dobro smo se pogađali, hrvali i ja sam ga pogodio s lijevom u glavu. Kako sam ga pogodio malo je otišlo prema laktu. Nije ni on nakon toga došao i pitao 'zašto si me laktom' jer nije ni on točno znao što se desilo, jer lakat se razlikuje od šake. Ništa, poslije mi je da samo ruku i rekao vidimo se poslije. Zvao me njegov menadžer pa sam otišao kod Parkera na sparing. Tako da sigurno nisu niti oni ljuti", rekao je Smakići pa dodao:

"Zvao me da odem prvo s Parkerom, da vidi kako ću proć s Parkerom pa sam ja bio jedini sparing partner tamo i napravio odlične sparinge s njim. On je pobijedio npr. Kineza i sad očekujem da će me zvati. Trebao bi zvati."

Otkrio je i što očekuje od meča Fury-Usik.

"Po meni nije bio toliko spreman i nekako je dobro da mu se dogodila ova situacija sa mnom da shvati da mora ozbiljnije i da ima vremena. da shvati ozbiljno svog protivnika koji je vrhunski boksač. Vidjet ćemo, ako me pozove, odradit ću runde s njim i onda reći kakve su mu šanse."

Pred Smakićijem je dosta godina borenja, a u videu pogledajte što je otkrio kakvi su mu planovi, kako bi trebala izgledati njegova budućnost i kako je najavio spektakl na Voyo.