Ovo je novi Mike Tyson koji mijenja lice i naličje boksa

Hrgović pak ponovo mora tražiti svoj put do vrha, a on bi mogao voditi preko Mosesa Itaume. Ovaj 20-godišnjak "žari i pali" svjetskom scenom i želi postati vođa nove generacije britanskih boraca. Put do vrha vodi preko Hrgovića, a Hrvat treba pokazati da u njemu još ima borbe i natjerati Itaumu da još malo pričeka u svome pohodu na pojas teške kategorije. Moses Itauma je pakleni boksač.