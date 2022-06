Njegov boksački autoritet i karizmu konačno smo doveli i u studio Net.hr-a. Vlado Božić, poznati boksački trener, razgovarao je s nama, ali ovog puta na pladnju mu nisu bila samo pitanja iz svijeta borilačkih sportova, nego i vezana za nešto širi spektar njegovog zanimljivog života...

'Imao sam jednu viziju Ivanine krijere, ona drugu i tu smo se razišli'

Stariji brat proslavljenog bivšeg hrvatskog boksača Stjepana Božića govorio je, između ostalog, nedostaje li mu profi boks, kakvih sve prljavština ima u njemu, što se dogodilo u suradnji s Ivanom Habazin, kakav je gaf napravila, te što je kumovalo da su se boksački razišli, a bio joj je poput oca… Njih dvoje puno su toga zajedno prošli. Ivana Habazin bivša je prvakinja svijeta. Prije 8 godina držala je pojas u velter kategoriji IBF-a, a 2018. bila je prvakinja svijeta u srednjoj kategoriji po IBO federaciji. I dan danas je Vlado uz Ivanu, što god treba, samo ju ne trenira više...

"Ma, taj gaf Ivane nije bio ništa ozbiljno. No, bila je to kap koja je prelila čašu. Ja sam imao jednu viziju njezine karijere, ona drugu. Naravno da se onda moramo razići", kazat će Vlado Božić…

"Vjerojatno smo se zasitili jedno drugog. Ona je sazrila i kao cura i kao osoba. S tobom sam već razgovarao o tome, pričao u jednom od intervjua, ja sam teške naravi. Mislim da sam dosta realan, trudim se biti pošten i čim mi se narušava moj neki autoritet, ponos i egoizam, pamtim sve dobro od početka do kraja, neke mi stvari smetaju i ako se to gomila, ako me ugrožava, onda reagiram", govori nam Vlado Božić i otkriva neke detalje iz suradnje s Mirkom Cro Cop Filipovićem, svojim prijateljem, čovjekom s kojim dijeli ljubav prema Slavoniji i borilačkim sportovima, kao i dio karijere, svog života naposljetku…

Trenirao Mirka za Fjodora i Sappa

Božić je, naime, trenirao Mirka kad se borio protiv Fjodora Jemjeljanenka, što je bio Cro Copov najveći meč u karijeri, te je s Mirkom napravio tehničko - taktičku revoluciju u K1, u onoj borbi protiv Boba Sappa. Tad je Vlado s Mirkom napravio presedan, sve su promijenili izmjenom redoslijeda serije udaraca, prvo noga, pa ruka. Vlado nam je još prije rekao kako je Cro Cop tu noć sa Sappom bio savršen i kako ga je fascinirao.

Tako je za veliku pobjedu protiv Boba Sappa 30. ožujka 2003. u Saitama Areni na K1 priredbi, Vlado Božić "složio" savršenu taktiku Cro Copu, koji je onda na kraju i moćno nokautirao Amerikanca (KO/TKO 1:26 prije kraja prve runde).

Prvo ga je Mirko lijevom nogom u rebra dobro načeo i otvorio za lijevi direkt koji je završio priču u kultnoj dvorani. Pukla je Sappu jagodična kost, pao je gorostas kao od šale, zavapio u boli na podu. Sapp (196 cm) je u toj borbi bio veći od Mirka 8 cm sa puno većim rasponom ruku (208 cm u odnosu na 185 Cro Copa).

'Znao sam se isto malo porječkati i s Mirkom, ali funkcionirali smo. I danas smo si dobri'

"Super smo funkcionirali Mirko i ja, ali znao sam se isto malo porječkati i s Mirkom. No, dan danas smo si dobri. Reagiram ako je nešto nepravedno".

Naglašava nam kako nije samo boksački korigirao slavnog bivšeg UFC borca Fabricija Werduma, nego ga je učio boksati…

"Kad je Fabricio došao kod Mirka, on nije znao boksati, ništa. Došao je kao stručnjak za jiu-jicu, odnosno parter. Onda sam ga učio od početka, prednji direkt, zadnji… U biti, ja sam samo njega učio dva direkta. Mislio sam da je to dovoljno, jer osnova boksa su dva direkta".

'Sve je bilo savršeno posloženo za Fjodora, osim vremena dolaska'

Što se, u biti, dogodilo u meču Mirka i Fjodora? Tada elitni borci PRIDE organizacije, naime, jednom su se sastali u ringu, 2005. godine, a taj meč i dan danas pamti borilački svijet kao možda i jedan od najboljih u MMA. Sigurno najiščekivaniji MMA meč ikad.

Mirko je tada izgubio jednoglasnom odlukom sudaca, ali svi koji se sjećaju te ljetne večeri i scena iz Saitama Arene pamte i da je Cro Cop itekako imao svoje šanse, pogotovo u dvije situacije - kada je u prvoj rundi udarcem izbacio Fjodora iz ringa što je na neki način spasilo Rusa, te kada je nešto kasnije pokušao borbu završiti atraktivnim high-kickom ali se poskliznuo.

"Sve je bilo savršeno posloženo, osim vremena dolaska".

Vlado, Mirko i ekipa su, naime, došli u Japan desetak dana prije samog meča, što nije bilo uobičajeno…

"Upozoravao sam i njega i Zvonimira da se to ne radi, da se radi uobičajeno. Kako se dolazi, da se dođe uobičajeno. Da se ne radi neka sad razlika ili nešto drugačije nego inače. Ja ne tvrdim sad da bi ga Mirko pobijedio da je došao kao što je dolazio uobičajeno, ali sigurno da bi bio… Mislim, ja ga znam kako je izgledao kad smo došli i kasnije… Kad te taj jet-lag ulovi, ti se raspadneš, ne znaš više ni kad je dan, kad je noć, ono, jednostavno te razvali".

Glavni dogovor za taj meč, otkriva nam Vlado, bio je da se više radi u stand-upu…

'Mirko je protiv Fjodora bio blizu pobjedi'

"Mirko je u tom meču bio jako blizu pobjedi. Ako se malo bolje analizira taj meč, prošao je jedan jako dobar lijevi direkt i u tom trenutku je Fjodor bio zabetoniran. I sad, trebalo je prići i završiti priču. Htio je završiti s high-kickom i onda se poskliznuo. U tom trenutku ti meč ode u drugom smjeru", rekao nam je Vlado i ispričao kako su se on i Mirko upoznali…

"Čak se ja mogu pohvaliti da sam onda imao više novaca od njega. Tamo još od pokojnog Branka Cikatića, tamo smo se mi prvi put vidjeli", priča nam u šali Vlado.

O čemu nam je sve pričao Vlado Božić u studiju Net.hr-a, pogledajte u priloženom video intervjuu.