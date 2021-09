Prošlog tjedna razgovarali smo s boksačkim stručnjakom Vladom Božićem, koji je prihvatio poziv Željka Mavrovića da bude u njegovom kutu za veliki povratak nakon 23 godine mirovanja.

Zajedno složili taktiku za Sappa

U velikom video intervjuu govorio je Vlado i o najboljem hrvatskom MMA borcu svih vremena Mirku Filipoviću, s kojim je radio u jednom dijelu svoje karijere, čak tri godine. Upravo za onu veliku pobjedu protiv Boba Sappa 30. ožujka 2003. u Saitama Areni na K1 priredbi, Vlado Božić "složio" je taktiku Cro Copu, koji ga je onda na kraju i moćno nokautirao (KO/TKO 1:26 prije kraja prve runde).

Prvo ga je lijevom dobro načeo i otvorio za lijevi direkt. Pukla je Sappu jagodična kost, pao je američki gorostas kao od šale, zavapio u boli na podu. Sapp (196 cm) je u toj borbi bio veći od Mirka 8 cm sa puno većim rasponom ruku (208 cm u odnosu na 185 Cro Copa).

Vlado Božić iza Mirka Filipovića prilikom izlaska u ring protiv Boba Sappa 30. ožujka 2003. u Saitama Areni.

"Bilo bi malo prebahato s moje strane i pretenciozno kazati da sam mu ja čitavu taktiku ali Mirko i ja smo složili taktiku. Namjerno stavljam Mirka na prvo mjesto i zbog toga što je on bio taj odlučujući faktor, iz pristojnosti, iz bontona. Ali mi smo složili tu taktiku. Prvo je trebalo čovjeka izmoriti, ići u direktan okršaj bilo bi glupo. Postoje neki zakoni u kickboxu koje manje više svi rade, a mi smo to malo izokrenuli. Bila je taktika kretanje obrane, neka vrsta hrvanja ali ne blokovi blizu lica, jer preko bloka te može odnijeti i uzdrmati. Nego, baš karate blokovi, daleko od glave, umaranje i onda smo baš išli na tu jetru, noga van pa lijeva ruka. To smo radili, ne znam valjda tri mjeseca...

'Mirko i ja se znamo stvarno dugo'

NET.HR: Kako je bilo surađivati s Mirkom?

BOŽIĆ: Sad iz ove perspektive, jedno prekrasno iskustvo. Pogotovo jer se ja i Mirko znamo stvarno stvarno od davnih dana. Još kad je išao tu u vojsku u Samobor, gdje je odsluživao vojni rok. Znamo se dugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

NET.HR: Jeste li utjecali na razvoj u nekim Mirkovim borilačkim fazama, odnosno dijelovima karijere?

BOŽIĆ: Ne bih ja sebi davao neku preveliku važnost u svemu tome, ja sam ga samo možda suzio, racionalizirao i učinio da je malo precizniji nego inače.

NET.HR: Što se dogodilo da se raskinuli poslovni odnos?

BOŽIĆ: To jednostavno tako mora biti. Iz ove perspektive, možda se ja u nekim stvarima ne bi ponašao kako sam se ponašao, ne bi ni on. I to je jednostavno tako mora biti. Nema tu svađe to je jednostavno... Iz ove perspektive, žao mi je što nisam odradio još koji meč, još koji mjesec, još koju godinu. Ali i to što je bilo apsolutno super, odlično smo, prijatelji smo, stvarno mi je dragi čovjek. Em što je iz Slavonije, a ja sam prije nekih pet do šest mjeseci doznao, svaki mjesec sam išao u Slavoniju u Nijemce kod Vinkovaca a on je u Privlaci, to je par km od Nijemaca. Ja sam svako ljeto bio tamo po tri mjeseca. Nisam ni to znao, nego mi je teta rekla, ja sam odrastao u Slavoniji, od trećeg mjeseca sam pa do treće godine bio u Slavoniji, na jednom salašu oko slavonske šume, ogromne. Zato u biti i volim Slavoniju i prvom prilikom ću se vratiti".

'Brat je bio savršeno spreman za Svjetske vojne igre u Warendorfu'

Vlado se prisjetio i dva trenutka iz karijere....

"Mogu se sjetiti koliko je brat (Stjepan) bio dobro spreman za Svjetske vojne igre u Warendorfu (1998., osvojio srebro), koliko je savršeno bio spreman i koliko smo sve dobro pogodili i fascinirao me Mirko protiv Sappa, svime, savršen je bio. Mislim da je tu večer bio najbolji borac na planeti, od svih sportova".

To možete vidjeti u priloženom videu na početku teksta od 15.33. i 21.51.