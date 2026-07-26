Ni nevrijeme ne može pokvariti atmosferu: Na ovom trajektu pjesma živi i dalje, pogledajte!

Osam godina od odlaska Olivera Dragojevića, njegove pjesme i dalje bude emocije. Pa se tako ne štede ni glasnice na trajektu Jadrolinije, koji plovi prema Korčuli.

Zbog jakog vjetra koncert je prebačen u salone. Trajekt je iz Splita isplovio u 17 sati, a zabava traje uz Ante Gelo bend, Marka Tolju, Ivu Ajduković i Marija Pavlića.

Osmo izdanje manifestacije Trag u beskraju održava se do 31. srpnja - a vrhunac je koncert u Veloj Luci, 29. srpnja, na godišnjicu Oliverove smrti.

I naša ekipa je na putu za Velu Luku.

Majo, je li dionica od Splita do Korčule prekratka da se ispjevaju sve Oliverove pjesme?

Točno u 17 sati isplovio je trajekt Marko Polo iz splitske trajektne luke. Više od tri sata plovit će do Vela Luke, plovodba će izgledati otprilike ovako: Oliver, Oliver i samo Oliver.

Nešto više od 800 ljudi je ovdje na trajektu. Karte su se rasprodale u rekordnih 15 minuta! Naravno, sve će kulminirati 29. srpnja uz veliki koncert "Trag u beskraju" u Veloj Luci. Emotivno, divno, raspjevano.

Dašak atmosfere pogledajte u videu