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NA PUTU ZA VELU LUKU /

Ni nevrijeme ne može pokvariti atmosferu: Na ovom trajektu pjesma živi i dalje, pogledajte!

Osmo izdanje manifestacije Trag u beskraju održava se do 31. srpnja - a vrhunac je koncert u Veloj Luci, 29. srpnja, na godišnjicu Oliverove smrti

26.7.2026.
20:14
Maja Oštro Flis
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Osam godina od odlaska Olivera Dragojevića, njegove pjesme i dalje bude emocije. Pa se tako ne štede ni glasnice na trajektu Jadrolinije, koji plovi prema Korčuli.

Zbog jakog vjetra koncert je prebačen u salone. Trajekt je iz Splita isplovio u 17 sati, a zabava traje uz Ante Gelo bend, Marka Tolju, Ivu Ajduković i Marija Pavlića

Osmo izdanje manifestacije Trag u beskraju održava se do 31. srpnja - a vrhunac je koncert u Veloj Luci, 29. srpnja, na godišnjicu Oliverove smrti. 

I naša ekipa je na putu za Velu Luku. 

Majo, je li dionica od Splita do Korčule prekratka da se ispjevaju sve Oliverove pjesme?  

Točno u 17 sati isplovio je trajekt Marko Polo iz splitske trajektne luke. Više od tri sata plovit će do Vela Luke, plovodba će izgledati otprilike ovako: Oliver, Oliver i samo Oliver. 

Nešto više od 800 ljudi je ovdje na trajektu. Karte su se rasprodale u rekordnih 15 minuta! Naravno, sve će kulminirati 29. srpnja uz veliki koncert "Trag u beskraju" u Veloj Luci. Emotivno, divno, raspjevano.

Dašak atmosfere pogledajte u videu

Oliver DragojevićTrajektVela Luka
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