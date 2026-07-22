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Tek što se doznalo za tajno vjenčanje s Jelenom, Gelo otkrio uzbudljive novosti: 'Sretan sam'

Tek što se doznalo za tajno vjenčanje s Jelenom, Gelo otkrio uzbudljive novosti: 'Sretan sam'
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Par je sudbonosno "da" izgovorio u Italiji, neposredno prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva, a vijest o vjenčanju u javnost je dospjela tek nekoliko dana kasnije

22.7.2026.
12:39
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Ante Gelo (51) posljednjih je dana u središtu pozornosti zbog vijesti o tajnom vjenčanju s glumicom Jelenom Perčin (45), a sada je s pratiteljima podijelio i lijepu poslovnu novost. Glazbenik je otkrio da uskoro izlazi njegova nova knjiga posvećena jednom od najvećih hrvatskih glazbenika - Oliveru Dragojeviću.

"Knjiga u pripremi. Oliver - za gitaru. Sretan sam!", napisao je Ante Gelo uz video objavljen na Instagramu na kojem je pokazao kako u tiskari nastaje njegovo novo izdanje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ante Gelo (@ante.gelo)

Riječ je o knjizi nota 'Oliver za gitaru', čiji je autor upravo Gelo, a koja će biti predstavljena u sklopu ovogodišnje manifestacije 'Trag u beskraju' u Veloj Luci, tradicionalnog događanja posvećenog uspomeni na legendarnog Olivera Dragojevića.

Manifestacija započinje u nedjelju, 26. srpnja, u 17 sati koncertom na brodu Jadrolinije, a trajat će do 31. srpnja. Posjetitelje očekuje bogat glazbeni program uz nastupe brojnih poznatih domaćih izvođača, među kojima su Jakov Jozinović, Petar Grašo, Nina Badrić, Matija Cvek, Zorica Kondža i mnogi drugi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ante Gelo (@ante.gelo)

 

Tajno vjenčanje u Italiji

Podsjetimo, Ante Gelo posljednjih je dana punio medijske stupce nakon što je otkriveno da se u tajnosti vjenčao s glumicom Jelenom Perčin. Par je sudbonosno "da" izgovorio u Italiji, neposredno prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva, a vijest o vjenčanju u javnost je dospjela tek nekoliko dana kasnije.

Ante GeloOliver Dragojević
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