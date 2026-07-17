FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBRATIO SE FANOVIMA /

Ante Gelo prekinuo medijsku šutnju nakon vijesti o vjenčanju s Jelenom Perčin

Ante Gelo prekinuo medijsku šutnju nakon vijesti o vjenčanju s Jelenom Perčin
×
Foto: Marko Juric/PIXSELL

Ova romantična objava dolazi nedugo nakon što je Net.hr prvi objavio kako su se Ante Gelo i Jelena Perčin vjenčali u tajnosti

17.7.2026.
8:27
Hot.hr
Marko Juric/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Poznati hrvatski glazbenik, gitarist i skladatelj Ante Gelo (51), podijelio je na svom Instagram profilu fotografiju koja je odmah privukla pažnju njegovih pratitelja. Naime, glazbenik je objavio selfie sa svojom suprugom, glumicom Jelenom Perčin (45), snimljen tijekom večernje šetnje uskim ulicama talijanskog otočja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ante Gelo (@ante.gelo)

Ova romantična objava dolazi nedugo nakon što je Net.hr prvi objavio kako su se Ante Gelo i Jelena Perčin vjenčali u tajnosti. 

Ispod objave odmah su se zaredali komentari podrške, a pratitelji su im uglavnom ostavljali emotikone srca, slaveći njihovu ljubav. Čini se da je zaljubljeni par odlučio iskoristiti kratku stanku od poslovnih obaveza za romantični bijeg na jednu od najljepših mediteranskih destinacija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ante Gelo (@ante.gelo)

Iako uživa u privatnoj sreći, Ante Gelo iza sebe ima iznimno radno razdoblje. Sredinom lipnja nastupio je sa Tatjanom Cameron Tajči pred navijačima na Svjetskom prvenstvu u Dallasu, a gust raspored nastavlja se i po povratku u Hrvatsku. 

Kraj srpnja rezerviran je za jedan od najemotivnijih glazbenih događaja u Hrvatskoj, "Trag u beskraju" u Veloj Luci. Gelo će i ondje imati ključnu ulogu, prateći brojne izvođače na glavnom koncertu posvećenom Oliveru Dragojeviću, a održat će i poseban akustični nastup s Ninom Badrić.

BrakAnte GeloJelena Perčin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike