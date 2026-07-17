Ante Gelo prekinuo medijsku šutnju nakon vijesti o vjenčanju s Jelenom Perčin

Poznati hrvatski glazbenik, gitarist i skladatelj Ante Gelo (51), podijelio je na svom Instagram profilu fotografiju koja je odmah privukla pažnju njegovih pratitelja. Naime, glazbenik je objavio selfie sa svojom suprugom, glumicom Jelenom Perčin (45), snimljen tijekom večernje šetnje uskim ulicama talijanskog otočja.

Ova romantična objava dolazi nedugo nakon što je Net.hr prvi objavio kako su se Ante Gelo i Jelena Perčin vjenčali u tajnosti.

Ispod objave odmah su se zaredali komentari podrške, a pratitelji su im uglavnom ostavljali emotikone srca, slaveći njihovu ljubav. Čini se da je zaljubljeni par odlučio iskoristiti kratku stanku od poslovnih obaveza za romantični bijeg na jednu od najljepših mediteranskih destinacija.

Iako uživa u privatnoj sreći, Ante Gelo iza sebe ima iznimno radno razdoblje. Sredinom lipnja nastupio je sa Tatjanom Cameron Tajči pred navijačima na Svjetskom prvenstvu u Dallasu, a gust raspored nastavlja se i po povratku u Hrvatsku.

Kraj srpnja rezerviran je za jedan od najemotivnijih glazbenih događaja u Hrvatskoj, "Trag u beskraju" u Veloj Luci. Gelo će i ondje imati ključnu ulogu, prateći brojne izvođače na glavnom koncertu posvećenom Oliveru Dragojeviću, a održat će i poseban akustični nastup s Ninom Badrić.