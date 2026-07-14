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EKSKLUZIVNO /

Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo

Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo
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Foto: Marko Juric/PIXSELL

Izvor blizak paru potvrdio nam je sretnu vijest

14.7.2026.
14:06
Tonia Malić
Marko Juric/PIXSELL
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Glumica Jelena Perčin (45) i glazbenik Ante Gelo (51) izrekli su sudbonosno "da". Izvor blizak paru potvrdio nam je da su se vjenčali u intimnoj ceremoniji, okruženi najbližim.

Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako su isprva nastojali privatni život držati podalje od kamera, sve se promijenilo nakon što su krajem 2025. godine snimljeni kako se strastveno ljube na dočeku Nove godine u Dubrovniku.

Danas svoju ljubav ne skrivaju – pojavljuju se zajedno na događajima i povremeno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Jelena PerčinAnte GeloVjenčanje
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