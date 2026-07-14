Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo

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Izvor blizak paru potvrdio nam je sretnu vijest
Glumica Jelena Perčin (45) i glazbenik Ante Gelo (51) izrekli su sudbonosno "da". Izvor blizak paru potvrdio nam je da su se vjenčali u intimnoj ceremoniji, okruženi najbližim.
Iako su isprva nastojali privatni život držati podalje od kamera, sve se promijenilo nakon što su krajem 2025. godine snimljeni kako se strastveno ljube na dočeku Nove godine u Dubrovniku.
Danas svoju ljubav ne skrivaju – pojavljuju se zajedno na događajima i povremeno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama.