Jelena Perčin vratila se iz Dallasa i priznala: 'Teksas nije onakav kakvim sam ga zamišljala'

Pet dana, nekoliko tisuća prijeđenih kilometara i jedno iskustvo koje će dugo pamtiti. Tako bi se ukratko moglo opisati putovanje hrvatske glumice Jelene Perčin u Dallas, gdje je zajedno s partnerom, glazbenikom Antom Gelom, uživo pratila hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Vratila se prije dva dana i još je puna dojmova.

Dug je to put preko Atlantika za samo pet dana, ali glumica ipak nije dvojila isplati li se krenuti na takvu avanturu.

"Pa je, fora je. Mislim, kako kome. Ja sam ono 'zgrabi što imaš'. Nekome bi to bila tlaka, a ja sam tako navikla“, kaže.

No, osim navijačke euforije i posebne atmosfere koja prati najveće nogometno natjecanje na svijetu, Dallas joj je donio i jedno veliko iznenađenje.

Teksas nije onakav kakvim ga je zamišljala

Prije dolaska u Dallas imala je, priznaje, određene predrasude. Očekivala je prizore kakve godinama gledamo u filmovima - Divlji zapad, pomalo sirovu atmosferu i kaubojski štih. Umjesto toga, dočekao ju je moderan, sofisticiran i iznimno uređen grad.

Foto: Privatna arhiva

"Lijepo, stvarno je doživljaj. I jako je lijep Teksas. To me iznenadilo. Zapravo, Dallas. Ja sam očekivala da će biti onako malo to sve skupa sirovije, onako kakvi su nama ti mitovi o Teksasu i divljini. Međutim, to je jedan vrlo sofisticiran grad s visokim standardom. Oni su među najbogatijim američkim državama, tako da je baš jedan lijep i uređen grad.“

Ipak, jedna stvar posebno joj je zapela za oko - cijene.

"Jako je skupo. Za naše standarde zbilja su skupi i hrana i piće. Vjerojatno je sad i zbog prvenstva malo skuplje. U supermarketima nije tako skupo, može se povoljno kupiti hrana i piće, ali su kafići, restorani i fan zona jako skupi.“

Emocije s tribina

Jelena ne skriva da je velika ljubiteljica sporta. Iako joj je tenis godinama bio najveća sportska strast, odlazak na Svjetsko prvenstvo opisuje kao poseban doživljaj.

"Volim sport i stvarno ga pratim, a posebno tenis koji je moja velika ljubav. Nekad sam puno redovitije pratila sport, ali djeca i poslovne obveze malo sve poremete. No odlazak na prvenstvo bio mi je pravi doživljaj.“

Foto: Privatna arhiva

Posebno ju je ponijela energija koju, kaže, nije moguće osjetiti preko malih ekrana.

"Kad si tako blizu, a mi smo imali mjesta koja su bila dosta blizu, drugačije je nego kad gledaš prijenos. Kroz televiziju ipak imaš neku distancu, a ovako si tamo i stvarno sve vidiš uživo. Žao mi je bilo da su nam se karte na utakmici tako podijelile.“

Foto: Privatna arhiva/Jelena Perčin

Priznaje i da joj pojedine sudačke odluke tijekom utakmice nisu najbolje sjele.

"Prvo poluvrijeme sam se teško nosila s nekim sudačkim odlukama. Moram priznati da su dečki stvarno super igrali i da je suđenje bilo malo bolje, po mom mišljenju, mislim da bi rezultat bio drugačiji.“

Dok je Gelo radio, ona je upijala navijačku atmosferu

Putovanje je dijelom bilo i poslovno jer je Ante Gelo nastupao za hrvatske navijače u fan zoni, no vremena za uživanje u jedinstvenoj atmosferi ipak nije nedostajalo.

Foto: Privatna arhiva

"Najmanje je bilo privatnog vremena zato što je Ante zapravo imao radnu obvezu. On je nastupao. Zgodno je i to bilo, jako fora i nije mala stvar.“

Ono što ju je posebno oduševilo bio je sportski duh koji je vladao gradom. U Dallas su stigli navijači iz svih krajeva svijeta, a cijelo iskustvo opisuje kao jedno od najljepših koje je doživjela.

"To nisu bili samo hrvatski navijači. Ono što mi je bilo lijepo jest da je stvarno vladao nekakav sportski duh. Bila sam i na povorci pred utakmicu i bilo je jako puno ljudi iz različitih krajeva svijeta. Nisam primijetila nikakav antagonizam, agresiju ni incidente. Baš je nekako bilo lijepo to vidjeti.“

U cijeloj priči dogodio se i jedan neočekivani trenutak - usred Dallasa sasvim slučajno naletjela je na rođaka iz Konavala.

"Nabasali jedno na drugo. Ma zamislite?!".

Foto: Privatna arhiva

Otvorenost i srdačnost ljudi, kaže, nešto je što će posebno pamtiti.

"Grad ima neku opuštenu atmosferu. Družili smo se s navijačima, svi jako otvoreni i druželjubivi. Upoznaš stvarno razne ljude iz raznih dijelova svijeta i baš nekako vlada jedna pozitivna atmosfera.“

Dallas joj je promijenio pogled na Ameriku

Između nogometa i navijačke euforije, Jelena je u Dallasu pronašla vremena i za upoznavanje grada. Posjetila je memorijalni centar posvećen atentatu na Johna F. Kennedyja, prošetala povijesnim dijelovima Dallasa i obišla repliku starog western naselja.

No, možda joj je najveća uspomena upravo spoznaja koliko su stereotipi o Americi često pogrešni.

"Često se susrećem s ljudima koji imaju puno predrasuda prema Americi, ali ne može se Ameriku staviti u jedan okvir. To je ogromna zemlja puna različitosti i meni je baš drago da sam imala priliku vidjeti Dallas.“

Jer umjesto filmskog Divljeg zapada pronašla je moderan grad, otvorene ljude i atmosferu zajedništva koja nadilazi sport. A upravo će joj, čini se, taj spoj navijačke euforije, novih poznanstava i razbijenih predrasuda ostati jedna od najljepših uspomena sa Svjetskog prvenstva.