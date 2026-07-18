Ante Gelo objavio fotografiju s posebne večeri: 'Jučer mi je bilo tako divno, stvarno sam guštao'

Hrvatski glazbenik Ante Gelo (51) ovo ljeto spaja privatne radosti s profesionalnim uspjesima. Nakon što je nedavno uplovio u bračnu luku s poznatom glumicom Jelenom Perčin (45) i vratio se s romantičnog medenog mjeseca, Gelo se odmah vratio svojoj najvećoj strasti, glazbi i nastupima uživo. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrio djelić atmosfere s koncerta u Istri.

Čarobna istarska noć u Labinu

Gelo je sa svojim bendom nastupio na popularnom festivalu "Wine & Music Night" u Parku hrvatskih branitelja u Labinu, manifestaciji koja spaja vrhunska istarska vina, zanatska piva i glazbu. Dojmove s večeri podijelio je u emotivnoj objavi. "Jučer mi je bilo tako divno, uživali smo u svirci i ambijentu... Istra je uvijek čarobna i gušt mi je da smo dobili poziv muzicirati", napisao je Gelo, zahvalivši organizatorima, ali i publici koja ih je toplo primila. Posebno je istaknuo glazbenike s kojima je te večeri dijelio pozornicu, Dušku, Maca, Robača, Maaseja i Marconija, otkrivši kako je to bio njihov prvi zajednički nastup u tom sastavu, što je večer učinilo još posebnijom.

"Stvarno sam guštao, inspirativno, groovie, zabavno i živo, od Summertime do Olija, Jovano Jovanke do talijanskih", opisao je Gelo široki repertoar kojim su oduševili prisutne. Uz objavu je podijelio i fotografiju na kojoj cijeli bend pozira na slikovitim kamenim ulicama Labina.

S vjenčanja u Ameriku, pa na domaću turneju

Pjevač i glumica Jelena Perčin nedavno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji u Italiji. Odmah nakon toga otputovali su u Sjedinjene Američke Države, gdje je Gelo, uz Tatjanu Cameron "Tajči" (56), dva dana nastupao u FIFA Fan Zoni u Dallasu. Po povratku u Europu uslijedio je medeni mjesec, također u Italiji, s kojeg je Gelo podijelio i prvu zajedničku fotografiju sa suprugom s otoka La Maddalena. Ipak, čini se da je odmor bio kratak jer ga je glazbeni poziv brzo vratio na domaće pozornice.