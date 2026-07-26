Potraga za nestalim skiperom ulazi u noć: 'Dokle god postoji nada, tražit ćemo ga'

Kod Šolte traje potraga za austrijskim skiperom (46) koji je jutros tijekom nevremena pao s jedrilice u more. Nestao je na južnoj strani otoka, oko šest nautičkih milja od obale, nakon što je otišao provjeriti konop omotan oko propelera.

U potragu su uključeni pripadnici Lučke kapetanije, pomorske policije i Carine, a od 18 sati i helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Reporter RTL-a Danas Rade Županović izvijestio je da novih informacija zasad nema te da akcija i dalje traje.

"Nalazimo se s južne strane Šolte, prema Drveniku, na području na kojem bi se osoba prema našim procjenama mogla nalaziti. Potraga i dalje traje, a uključeni su helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i plovila na moru", rekao je voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Ivan Paušić.

Ako potraga do kraja dana ne donese rezultat, nastavit će se rano ujutro.

"Dat ćemo sve od sebe da pokušamo pronaći osobu. Ako potraga bude bezuspješna, nastavljamo čim svane. Iza ponoći očekuje se smirivanje vremena pa bi uvjeti trebali biti mnogo bolji nego danas. Nastavili bismo brodicom i dronom", dodao je.

Potragu otežavaju valovi i vjetar

Paušić kaže da osoba pri trenutačnoj temperaturi mora može preživjeti i nekoliko dana, ali okolnosti na moru znatno umanjuju izglede.

"Velik problem stvaraju nam vjetar i valovi. Nije nam olakotna okolnost ni to što osoba nije imala pojas na sebi. Sve to umanjuje mogućnost preživljavanja, ali mi se i dalje nadamo. Dokle god ima šanse, bit ćemo na terenu", poručio je.

Nestali muškarac navodno je u dobroj fizičkoj kondiciji i dobar je plivač.

"Bolje psihofizičke sposobnosti daju mu veće šanse za preživljavanje. Osoba je relativno mlada i imamo informacije da je dobar plivač, pa postoji mogućnost da se uspio domoći kopna", rekao je Paušić.

'Izgubili su ga iz vida'

Prema iskazima putnika, privezni konop s pramca pao je u more i zapleo se oko desnog propelera. Skiper je otišao provjeriti može li ga osloboditi, no tada ga je veliki val odbacio s jedrilice.

"Nije bio vezan i nije imao pojas. Vjerojatno je samo na trenutak otišao pogledati što se događa, ne razmišljajući o posljedicama koje bi to moglo donijeti", objasnio je.

Putnici su mu bacili konop, no nisu ga uspjeli izvući.

"Prema njihovu iskazu, nemaju pomorskog iskustva pa nisu uspjeli poduzeti ono što bi učinio netko iskusniji na moru. Vidjeli su ga još nekoliko sekundi, a zatim su ga izgubili iz vida", rekao je Paušić.

Područje potrage prošireno je sve do Drvenika, a svim plovilima na tom dijelu Jadrana poslana je poruka da pojačano promatraju more i prijave svaki mogući trag.