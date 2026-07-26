Hrvati iz Španjolske za RTL Danas o požarima: 'Vrlo je ružno, svi smo prestrašeni'

A evo što su Hrvati iz područja zahvaćenih požarom u Španjolskoj rekli za RTL Danas. S njima je razgovarala naša Tea Mihanović.

"Teška je situacija. Vrlo je ružno, svi smo prestrašeni, zabrinuti", kaže Hrvatica u Španjolskoj, Tatjana Ribić de Caruncho.

"Jedan naš kolega španjolski, radio novinar, je vrlo dobro opisao. Rekao je da je to kao cunami požara, tsunami del fuego. Zna se kako je počelo, a kada ćemo znati kako će završiti? Koliko će još ljudskih života i domova nestati. Imamo osjećaj kao da je ratni bijeg, ljudi bježe iz kuća bez ičega", dodala je.

Kaže da ne pamti ovakvo što u Španjolskoj, a tu boravi već 45 godina.

"Mislim da je to najjači požar otkad živim ovdje", kaže gospođa Tatjana.

S njom se slaže Ivan Soldo, također Hrvat iz Španjolske.

"Svi se slažu da je ovo ovdje najveći požar koji je ikada pogodio zajednicu Madrida. Grad je bio pun dima i pepela i teško smo disali, to je stvaralo veliku tjeskobu. Brinemo zbog ljudi koji su zbog požara izgubili svoju kuću i imanja. Nije moment da se traži krivca sada, sada su ljudi važni", rekao je.

Dosta ljudi žali se na španjolske vlasti zbog neodržavanja ovih područja.

"Nedostatak brige i prevencije za naš ekosustav ne odnosi se samo na Španjolsku, nego na cijeli svijet", dodaje Soldo.

"Pritužbe su velike godinama", kaže i gospođa Tatjana. "Međutim, izgleda da vlasti na to nisu previše osjetljive. Videći rezultate, šume nisu čišćene. Šume bi trebale imati svako toliko veliki razmak da se takvi požari ne bi desili", napominje.

Dodaje da nisu u pitanju samo ljudski životi, već i spašavanje domaćih životinja. "Prestrašno je. Velika sreća u toj strašnoj nevolji je poznata španjolska solidarnost i humanost. U Madridu ima puno novog naraštaja, to su manja mjesta i ruralna sela iz kojih mladi ljudi dolaze raditi u Madrid, tako da mnogi od njih imaju obitelji, roditelje, u tim malim selima koja danonoćno nestaju."

"Užasno je ružno i teško. Preteško", zaključuje gospođa Tatjana kroz suze.