Odzvonilo 'rezervacijama' na plaži, pazite što su zatekli redari u Svetom Filipu i Jakovu

U Općini Sveti Filip i Jakov u utorak ujutro s plaže su uklonjeni ručnici, ležaljke, suncobrani i drugi predmeti kojima pojedini kupači preko noći pokušavaju "rezervirati" najbolja mjesta na plažama.

O akciji komunalnih redara oglasili su se na Facebook stranici Općine. Na poveznici ispod pogledajte što su redari zatekli ujutro na plaži.

Akcija i na Pagu

Pisali smo ranije kako su se i na Pagu odlučili na istu akciju.

"S vrhuncem turističke sezone Grad Pag pojačava aktivnosti komunalnog i prometnog redarstva na cijelom gradskom području. Cilj je očuvati red, sigurnost i čistoću javnih prostora te osigurati ugodan boravak građanima i brojnim posjetiteljima", priopćili su iz Grada Paga.

Nadzor će biti pojačan i na gradskim plažama, gdje će redari kontrolirati pravilno odlaganje otpada, zabranu boravka pasa izvan za to predviđenih područja, neovlašteno postavljanje ležaljki i suncobrana te ostavljanje ručnika i drugih predmeta kojima se bez prisutnosti korisnika rezerviraju mjesta na plaži.

Pojačani nadzori provodit će se u skladu s Odlukom o komunalnom redu Grada Paga i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a poseban naglasak bit će stavljen na povijesnu jezgru grada i gradske plaže.

Komunalni redari nadzirat će održavanje čistoće i urednosti javnih površina, pravilno odlaganje otpada, korištenje javnih površina u skladu s izdanim odobrenjima, zabranu loženja vatre na otvorenom te poštivanje propisa o držanju kućnih ljubimaca.