Prve Modrićeve riječi nakon potpisa novog ugovora: 'Ponosan što ponovno nosim ove boje'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje u AC Milanu još jednu sezonu, obavili su "Rossoneri" u četvrtak. Ubrzo poslije objave vijesti Milan je podijelio prvu Lukinu izjavu nakon potpisa.

Modrić je produžio ugovor do 30. lipnja 2027. U Milan je stigao prošlog ljeta nakon što je 13 godina nosio dres Real Madrida. Prije toga igrao je za Tottenham i Dinamo uz posudbe u Zrinjskom i Interu iz Zaprešića.

"Sretan sam što ostajem u Milanu, klubu u kojem sam se osjećao dobrodošlo i voljeno od prvog dana. Nakon godine koja nije ispunila očekivanja, neizmjerno sam gladan iskupljenja. Čekaju nas nova sezona i novi izazov, projekt u koji vjerujem i koji me motivira. Spreman sam nastaviti davati sve za ovaj dres i istinski sam ponosan što ponovno nosim ove boje. Jedva čekam da se vratim na San Siro i čujem vašu riku. Vidimo se uskoro, Forza Milan uvijek," poručio je Luka za službene kanale "Rossonera".

Milan je prošle sezone osvojio peto mjesto i ostao bez plasmana u Ligu prvaka. Hrvatski kapetan je za klub sa stadiona San Siro odigrao 37 utakmica u svim natjecanjima. Ukupno je na terenu proveo 2.816 minuta u talijanskom prvenstvu, a da nije bilo ozljede jagodične kosti, probio bi granicu od 3.000 minuta.