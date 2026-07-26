Macron zahvalio Hrvatskoj na pomoći, pogledajte što je napisao

Hrvatski vojni piloti uključeni su u gašenje velikih požara u Francuskoj, gdje zajedno s francuskim kolegama djeluju na području Bordeauxa, u Biscarrosseu.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile nalaze se u Francuskoj od petka, 24. srpnja. Prvog dana bili su angažirani na području Salernesa, nakon čega su premješteni prema Bordeauxu i upućeni na požarište u Biscarrosseu.

U prva dva dana misije hrvatski piloti odradili su 72 leta i 13 sati i 30 minuta naleta te na požarišta izbacili 402 tone vode.

'Hvala Hrvatska'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći.

"Hvala Hrvatska", napisao je Macron na hrvatskom jeziku na društvenoj mreži X, uz hrvatsku i europsku zastavu.

Macron je reagirao na objavu hrvatskog Ministarstva obrane o angažmanu hrvatskih vojnih pilota u Francuskoj u sklopu europskog mehanizma civilne zaštite rescEU.

"Hrvatski vojni piloti zajedno s drugim zračnim snagama saveznika pomažu Francuskoj u sklopu misije rescEU u borbi s vatrenim stihijama", objavio je MORH.