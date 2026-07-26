FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POŽARI U FRANCUSKOJ /

Macron zahvalio Hrvatskoj na pomoći, pogledajte što je napisao

Macron zahvalio Hrvatskoj na pomoći, pogledajte što je napisao
×
Foto: Metin Aktaş/AFP/Profimedia

U prva dva dana misije hrvatski piloti odradili su 72 leta i 13 sati i 30 minuta naleta te na požarišta izbacili 402 tone vode

26.7.2026.
16:25
danas.hr
Metin Aktaş/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski vojni piloti uključeni su u gašenje velikih požara u Francuskoj, gdje zajedno s francuskim kolegama djeluju na području Bordeauxa, u Biscarrosseu.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile nalaze se u Francuskoj od petka, 24. srpnja. Prvog dana bili su angažirani na području Salernesa, nakon čega su premješteni prema Bordeauxu i upućeni na požarište u Biscarrosseu.

U prva dva dana misije hrvatski piloti odradili su 72 leta i 13 sati i 30 minuta naleta te na požarišta izbacili 402 tone vode.

'Hvala Hrvatska'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći.

"Hvala Hrvatska", napisao je Macron na hrvatskom jeziku na društvenoj mreži X, uz hrvatsku i europsku zastavu.

Macron je reagirao na objavu hrvatskog Ministarstva obrane o angažmanu hrvatskih vojnih pilota u Francuskoj u sklopu europskog mehanizma civilne zaštite rescEU.

"Hrvatski vojni piloti zajedno s drugim zračnim snagama saveznika pomažu Francuskoj u sklopu misije rescEU u borbi s vatrenim stihijama", objavio je MORH.

Emmanuel MacronMorhPožariFrancuska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike