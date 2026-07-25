Ukrajinu trese kriza, profesor o Sirskom: 'Navukao je gnjev i dobio nadimak mesar, general 200'

Rekonstrukcija vlade u Ukrajini prerasla je u političku krizu. Stotine ljudi okupile su se ispred ureda predsjednika Volodimira Zelenskog, zahtijevajući da na dužnost ponovno imenuje smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova.

Zelenski parlamentu još nije predložio kandidata koji bi zamijenio bivšeg ministra, a kako tvrdi organizator prosvjeda - spremni su prosvjedovati koliko god bude potrebno.

O burnim promjenama u Ukrajini u studiju RTL-a Danas govorio je Hrvoje Cvijanović, profesor na Fakultetu političkih znanosti.

Foto: Hrvoje Cvijanović/Privatna arhiva

Hoće li Zelenski udovoljiti prosvjednicima i vratiti Fedorova?

Zašto je baš ova smjena ministra obrane dovela do masovnih prosvjeda uglavnom mladih ljudi?

Ova situacija je nazvana kartonski Majdan. To je veliki val prosvjeda gdje ljudi traže ne samo povratak Fedorova na dužnost, već i smjenu glavnog zapovjednika oružanih snaga Sirskog. Jedno i drugo je išlo paralelno. Riječ o dvije različite filozofije. Fedorov je kolateralna žrtva preslagivanja Vlade, u kojoj je on trebao otići. Međutim, to je mlad čovjek koji je na početku agresije stao na prve linije, sudjelovao je u obrani. Ima viziju i krenuo je sa svojim projektom vojske dronova, da u ovom asimetričnom ratovanju, gdje je Ukrajina u slabijoj poziciji, da na tehnološki način odgovori Rusiji. Fedorov je dao znak mladima da je riječ o čovjeku koji ima viziju za nastavak rata i koji u svom djelovanju može nanijeti ozbiljne štete Rusiji.

Rekli ste da je on kolateralna žrtva kadrovskih promjena. Očekujete li da ga predsjednik Zelenski onda ipak zadrži?

Mislim da ne. On mu je ponudio drugu poziciju što je odbio. To je pat pozicija u kojoj predsjednik pokazuje eventualnu slabost ako ga vrati. No imate situaciju u kojoj prosvjednici smatraju da je to sabotaža reformi. Nije tu samo riječ o vojsci, on je predlagao i druge stvari oko vojne nabave i rotacije vojnika, i zato je tu Sirski uključen.

Zašto je smijenjen Sirski?

Fedorov se nije slagao baš sa Sirskim koji je isto smijenjen. Vi ste provodili svoje istraživanje, kao novinar ste bili više puta na prvoj crti bojišnice i razgovarali ste i s vojnicima i zapovjednicima. Što oni kažu na Sirskog?

On je postao vrlo nepopularan zapovjednik. On je imao određenu slavu na koju su se drugi pozivali je obrana Kijeva i uspješna Harkivska ofenziva. Prevrat se dogodio kada je Sirski slao ljude u Bahmut, koji su u valovima bili žrtvovani za obranu. Tu je navukao svojevrsni gnjev i dobio nadimak mesar, ili general 200 - u vojnoj terminologiji broj 200 znači poginuli. Počelo je pucati, on je počeo gubiti povjerenje. Kada ga netko na terenu ne bi poslušao, Sirski bi te zapovjednike mijenjao... Nakon Bahmuta, dogodila se Avdivka. Tražio je povlačenje ljudi iz Avdivke kako bi dobio naklonost, a onda nakon toga kaže - dio ljudi je povučen, ali nije rekao koliko ih je žrtvovano.

Sada ukrajinski dronovi duboko udaraju po Rusiji, očekuje se da će možda nasljednik Fedorova nastaviti tom školom. Mete su često rafinerije. Može li to Vladimira Putina natjerati da sjedne za stol i pristane na prave pregovore?

Kratko mislim da ne, ali nasljednik nije superheroj kao što mladi misle. Ta promjena je nužna i dobra, no riječ je o tome da je novi zapovjednik čovjek koji se od 2014. pokazao vrlo uspješnim u Mariupolju, Hersonu i sada oslobađanju Kupjanskog. On ima određenu viziju. Što se tiče Putina, mislim da to ne ide baš tako. On je sve uložio da dobije taj rat i dronovi i cijela ova priča će djelomično promijeniti situaciju, ali neće radikalno prisiliti Rusiju na promjenu.