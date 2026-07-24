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OGLASILE SE SIRENE /

Kijevom odjekuju eksplozije: Rusija usred bijela dana napala balističkim raketama

Kijevom odjekuju eksplozije: Rusija usred bijela dana napala balističkim raketama
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Foto: Not specified/WillWest News/Profimedia

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se oko 11.20 sati, a ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je o ruskim raketama koje su išle prema glavnom gradu Ukrajine

24.7.2026.
12:13
danas.hrHina
Not specified/WillWest News/Profimedia
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Rusija je u petakpokrenula rijedak dnevni napad balističkim raketama na Kijev, a eksplozije su zabilježene u nekoliko dijelova grada, piše Kyiv Independent.

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se oko 11.20 sati, a ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je o ruskim raketama koje su išle prema glavnom gradu Ukrajine.

Nekoliko minuta kasnije, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o eksplozijama u gradu.

U vrijeme objave, mjesto ili rezultati eksplozija nisu mogli biti neovisno potvrđeni.

Napadi raketama S-400

Napad se događa u trenutku kada Rusija pojačava masovne raketne napade na glavni grad Ukrajine: 19. srpnja lansirano je na Kijev 25 balističkih raketa. Predsjednik Volodimir Zelenski opisao je to kao jednu od najvećih masovnih upotreba oružja tijekom cijelog rata.

Osim redovne upotrebe balističkih raketa Iskander i raznih krstarećih raketa - uključujući hipersonični model Zircon - Rusija je navodno počela koristiti i rakete iz svog sustava protuzračne obrane S-400, prenamijenjene za napad na kopnene ciljeve.

Zapaljeno skladište u blizini Sankt Peterburga

Ranije je objavljena vijest da se skladište vodeće ruske internetske trgovine Wildberries u Lenjingradskoj oblasti blizu Sankt Peterburga zapalilo nakon ukrajinskog napada bespilotnim letjelicama. Troje ljudi je ozlijeđeno, dodao je Drozdenko.

Tvrtka Wildberries je kazala da su dva njena logistička objekta u regiji prestala s radom. Također, rekla je da su djelatnici u njenim skladištima na poluotoku Krimu evakuirani.

Reutersova videosnimka napada prikazuje dva velika oblaka crnog dima. Pet skladišta Wildberriesa, odnosno oko 10 posto logističkog kapaciteta tvrtke, napadnuto je od 18. srpnja.

Tvrtka je objavila da nikakva roba nije oštećena u najnovijem napadu. Osam osoba je poginulo u napadima 18. srpnja na logistička čvorišta u gradovima Kotovsku i Elektrostalju.

Kijev tvrdi da je Wildberries dio infrastrukture koja podupire rusku vojsku. Rusija poriče da tvrtka ima veze s vojnom opremom.

Zajedno s manjim rivalima, Wildberries i njegov glavni konkurent Ozon prodaju robu i usluge u vrijednosti od otprilike 8,5 posto ruskog BDP-a te zapošljavaju četiri milijuna ljudi ili više od pet posto radne snage u zemlji.

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