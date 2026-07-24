Napadnut Putinov rodni grad, izbio veliki požar u 'ruskom Amazonu'

Logistički centri najveće ruske internetske trgovine Wildberries u Sankt Peterburgu, Tveru i na okupiranom Krimu ponovno su sinoć bili na udaru ukrajinskih snaga, što je dio šire operecije dronovima, piše Kyiv Independent.

Ruski Telegram kanali izvijestili su o udarima na nekoliko lokacija u Sankt Peterburgu - u jednom postrojenju to je izazvalo izazvalo velik požar, a snimke gustog crnog dima šire se društvenim mrežama.

Pogođen je logistički park Utkin Zavod u selu Novosaratovka, južno od grada, gdje se nalazi pogon Wildberriesa. Neovisni ruski Telegram kanal ASTRA izvijestio je o još jednom pogotku u gradskoj četvrti Šušari, gdje je također primijećen gust dim.

Guverner Sankt Peterburga, Aleksandar Beglov, potvrdio je napad te objavio da su ciljevi bili neodređeni "objekti civilne infrastrukture na Moskovskoj autocesti".

I guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad na objekt u Novosaratovki. Naveo je da su ozlijeđene tri osobe.

Služba za odnose s javnošću Wildberriesa, poznatijeg kao "ruskog Amazona", priopćila je da je rad u centrima u Šušariju i Utkinom Zavodu privremeno obustavljen. Zbog napada je u zračnoj luci Pulkovo kasnilo pedesetak letova.

Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsjednika Vladimira Putina, udaljen je oko 1100 kilometara od ukrajinske granice. Zbog jake protuzračne obrane rijetko je bio meta napada, ali napredak ukrajinskih dronova posljednjih mjeseci omogućio je probijanje obrane i napade na utvrđene gradove poput Sankt Peterburga i Moskve.

Saint Petersburg. blueberries on fire! 🤣🔥 pic.twitter.com/PfpnHsqZcI — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 24, 2026

Već peti napad na 'ruski Amazon'

Riječ je o petom po redu napadu na objekte Wildberriesa u posljednjih tjedan dana. Ranije iste noći, na društvenim mrežama pojavile su se i snimke velikog požara u postrojenju tvrtke u Simferopolju, glavnom logističkom čvorištu za okupirani poluotok Krim. Snimke navodno prikazuju trenutak udara drona.

Wildberries warehouse is Simferopol, in Ukraine’s Russian-occupied Crimea, is also on fire this morning. pic.twitter.com/p1c7LHgIQ5 — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) July 24, 2026

Stanovnici su tijekom noći izvijestili i o požaru u logističkom centru Wildberriesa u Tveru. Razmjeri štete još nisu poznati.

U četvrtak su ukrajinske snage pogodile objekt Wildberriesa u Voronježu, a 22. srpnja dva skladišta na jugu Rusije – u Krasnodaru i Stavropoljskom kraju.

Procjenjuje se da su ukrajinski napadi prouzročili ekonomsku štetu od najmanje 1,2 milijarde dolara.

Zašto je 'ruski Amazon' meta?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon napada na skladište 18. srpnja izjavio je da ti logistički centri podupiru rusku vojsku.

"To su ruski logistički objekti, točnije skladišta koja služe za opskrbu ratnim materijalom: navigacijskom opremom, komponentama za proizvodnju dronova i drugim potrepštinama za rusku vojsku", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.

Na internetskoj stranici Wildberriesa u prodaji je razna vojna oprema, uključujući dijelove za dronove i pancirke.

Tvrtka i osnivačica tvrtke Tatjana Kim - najbogatija žena u Rusiji - pod međunarodnim su sankcijama, a Poljska je prilikom uvođenja sankcija 2022. otkrila da je Wildberries "najveći porezni obveznik u Ruskoj Federaciji".