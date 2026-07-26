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ZA PAMĆENJE /

More, pjesma i Oliver: Neviđena atmosfera na putu prema Veloj Luci

More, pjesma i Oliver: Neviđena atmosfera na putu prema Veloj Luci
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Manifestacija Trag u beskraju počinje koncertom na Jadrolinijinu trajektu Marko Polo, koji iz Splita plovi prema Veloj Luci. Stotine putnika uživa u nastupima Marka Tolje, Ive Ajduković i Marija Pavlića uz Ante Gelo Band, a iako je zbog kiše koncert s palube premješten u salonske prostore, atmosfera je i više nego odlična. Putnici uglas pjevaju Oliverove bezvremenske hitove, plešu, nazdravljaju i mobitelima bilježe svaki emotivni trenutak, pretvarajući trajekt u raspjevanu pozornicu na moru.

Atmosferu koju je zabilježila Maja Oštro Flis pogledajte OVDJE.

26.7.2026.
19:00
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Oliver DragojevićTrag U BeskrajuVela LukaTrajektAtmosfera
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