More, pjesma i Oliver: Neviđena atmosfera na putu prema Veloj Luci

Manifestacija Trag u beskraju počinje koncertom na Jadrolinijinu trajektu Marko Polo, koji iz Splita plovi prema Veloj Luci. Stotine putnika uživa u nastupima Marka Tolje, Ive Ajduković i Marija Pavlića uz Ante Gelo Band, a iako je zbog kiše koncert s palube premješten u salonske prostore, atmosfera je i više nego odlična. Putnici uglas pjevaju Oliverove bezvremenske hitove, plešu, nazdravljaju i mobitelima bilježe svaki emotivni trenutak, pretvarajući trajekt u raspjevanu pozornicu na moru.

Atmosferu koju je zabilježila Maja Oštro Flis pogledajte OVDJE.