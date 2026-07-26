Promenada je vrvjela ljudima, a među legicama je i ovaj put bilo teško izabrati najljepšu

Ljetna večer izmamila je brojne Osječane na Promenadu, koja je ponovno vrvjela ljudima. U opuštenoj atmosferi šetalo se, ispijala pića na terasama i uživalo u toplom vremenu, a pažnju su, kao i uvijek, privlačile legice u svojim ljetnim izdanjima. Jedna ljepša od druge, pokazale su da ni ove subote nije bilo lako izdvojiti onu koja je najviše plijenila poglede.

Sve fotografije koje je svojim objektivom zabilježio fotograf Ivica Benić možete pogledati na SiB.hr.