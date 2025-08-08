Sandra Bullock osvaja i u sedmom desetljeću: Dandanas je san mnogih muškaraca

Američka glumica i producentica Sandra Bullock (61) kći je njemačke operne pjevačice i američkog vojno zaposlenog oca, a djetinjstvo je djelomično provela u Njemačkoj. Studirala je glumu, ali je napustila fakultet kako bi se preselila u New York i započela glumačku karijeru. Prve uloge imala je u TV filmovima i manjim produkcijama, a proboj je ostvarila filmom Speed uz Keanua Reevesa (60). Uslijedili su hitovi poput While You Were Sleeping, Miss Congeniality, The Proposal i The Blind Side za koji je osvojila Oscara za najbolju glumicu, dok se kasnije istaknula u filmovima Gravity (2013), Bird Box i The Unforgivable.

Sandra Bullock se 2005. udala za Jesseja Jamesa, no brak je završio razvodom 2010. zbog njegovih nevjera, što je izazvalo veliki skandal. Iste godine posvojila je sina Louisa, a kasnije i kćer Lailu te se posvetila majčinstvu. Od 2015. bila je u vezi s fotografom Bryanom Randallom koji je preminuo 2023. godine nakon borbe s teškom bolešću. U našoj galeriji pogledajte kako se glumačka zvijezda mijenjala s godinama.