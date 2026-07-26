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TELEVIZIJSKI JUNAK /

Sjećate li se Semira Gerkhana iz 'Cobre 11'? Evo kako danas izgleda omiljeni inspektor

Sjećate li se Semira Gerkhana iz 'Cobre 11'? Evo kako danas izgleda omiljeni inspektor
Foto: kpa/United Archives/Profimedia
Erdoğan Atalay već je gotovo tri desetljeća zaštitno lice kultne akcijske serije Cobra 11, u kojoj je stekao status jednog od najprepoznatljivijih televizijskih policajaca u Europi.
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Omiljeni inspektor Semir Gerkhan iz kultne serije Cobra 11 obilježio je djetinjstvo i mladost brojnih gledatelja, a iza tog legendarnog lika krije se njemački glumac turskih korijena Erdoğan Atalay. Danas ima 59 godina, a iako ga publika i dalje najviše povezuje s uzbudljivim automobilskim potjerama, privatno vodi mirniji život posvećen obitelji i humanitarnom radu.

Atalay iza sebe ima dva braka i otac je troje djece. Iz prvog braka s glumicom Ann Pollmann ima kćer Amiru, dok sa sadašnjom suprugom, vizažisticom i menadžericom Katjom Ohneck, ima sina Marisa i kćer Matildu.

Kako se legendarni glumac mijenjao kroz godine i kako izgleda danas, pogledajte u galeriji.

26.7.2026.
13:58
Hot.hr
kpa/United Archives/Profimedia
Cobra 11Akcijski JunakRtlSemir Gerkhan
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