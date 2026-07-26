VN Mađarske privukla je brojne poznate, ali nitko nije vjerovao što radi predsjednik Češke

Dok većina svjetskih vođa velike sportske događaje prati iz svečanih loža, češki predsjednik Petr Pavel izabrao je znatno drugačiju perspektivu. Na Velikoj nagradi Mađarske u Formuli 1 pojavio se ne kao državnik, već kao akreditirani fotograf, opremljen profesionalnom opremom i istinskom strašću prema oktanskom sportu.

Od NATO-a do Hungaroringa

Scena na stazi Hungaroring bila je doista nesvakidašnja. Među profesionalnim fotografima koji su lovili najbolje kadrove bolida stajao je i aktualni predsjednik jedne europske države. Petr Pavel, nekadašnji predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a, zamijenio je vojne strategije za traženje savršenog kuta i svjetla. Njegova prisutnost nije bila simbolična; posjedovao je službenu FIA akreditaciju koja mu je omogućila pristup inače strogo ograničenim zonama tik uz stazu. Viđen je u društvu poznatog češkog F1 fotografa Jiříja Křeneka, što potvrđuje da Pavelov interes za utrke nije tek hir, već duboko ukorijenjena strast koja ga redovito vodi na najprestižnije svjetske staze.

Više od hobija

Pavelova fotografska avantura na Hungaroringu samo je posljednja u nizu. Njegova ljubav prema motorsportu i fotografiji traje godinama i obuhvaća širok spektar natjecanja. U lipnju je, također s punom opremom, zabilježio kadrove legendarne utrke 24 sata Le Mansa. Njegov portfolio uključuje i domaće događaje poput MotoGP i World Superbike utrka u Brnu, ali i daleka putovanja na NASCAR utrke u SAD te surovi Reli Dakar u Saudijskoj Arabiji. Da se ne radi o prolaznom hobiju, svjedoči i izložba njegovih fotografija s Dakara, koja je pod nazivom "U pustinji s prstom na okidaču" bila postavljena u Nacionalnom tehničkom muzeju u Pragu. Njegov pristup je profesionalan, a rezultati su prepoznati i izvan kruga ljubitelja utrka, čime pokazuje predanost koja nadilazi ulogu običnog promatrača.

Fotografija s humanitarnom notom

Osim osobnog zadovoljstva, Pavel svoj hobi koristi i u plemenite svrhe. Prošle je godine organizirao aukciju albuma svojih najboljih fotografija s utrka, prikupivši gotovo 30.000 eura. Cjelokupan iznos doniran je dobrotvornoj zakladi koja pomaže djeci, samohranim roditeljima i starijim osobama. Ovaj potez pokazuje kako se strast može povezati s društvenom odgovornošću, dajući njegovom neobičnom hobiju dodatnu, humanitarnu dimenziju. Za razliku od političara koji sport koriste za promociju, Pavelov pristup je osobniji i usmjeren na konkretnu pomoć, čime se izdvaja od uobičajenih protokola.

Dok političari sportske događaje posjećuju protokolarno, Pavelov pristup je osobniji. On na utrke ne dolazi kao predsjednik, već kao entuzijast koji se stapa s profesionalcima, dijeleći ljubav prema brzini i savršenom trenutku uhvaćenom objektivom.