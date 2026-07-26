Mladu F1 zvijezdu još nismo vidjeli ovako bijesnu: 'Neka se pogleda u ogledalo'

Nedjeljna utrka na Velikoj nagradi Mađarske bila je vrlo frustrirajuća za Oscara Piastrija koji nije završio utrku. Nedugo prije toga dogodio se ozbiljan incident.

Naime, Carlos Sainz bio je ispred Piastrija na stazi, ali trebao ga je propustiti jer je bio krug iza. To su mu signalizirale i plave zastave na stazi, ali Sain ih, čini se, nije vidio jer nije se micao, usporio je Piastrija, a onda je došlo i do kontakta. Piastri je izbjegao oštećenja, no ipak je izgubio znatno vrijeme, što ga je na kraju stajalo vodeće pozicije koju je preuzeo njegov momčadski kolega Lando Norris.

"Da, znao sam da je bilo problema s plavim zastavama, ali one su se prikazivale i na svim sudačkim mjestima. Bio sam točno iza njega. Nisam mogao vjerovati što se dogodilo. Sudar s vozačem kojeg prestižeš za cijeli krug nije nešto što očekuješ kao mogući problem u utrci. Zapravo mi nije važno je li me vidio ili ne. Činjenica da me nije vidio, a nitko ga nije upozorio – ili je jednostavno nedostajalo svijesti o situaciji – neprihvatljiva je", rekao je Piastri nakon utrke pa nastavio.

"Borio se s Fernandom za posljednje mjesto kao da je riječ o borbi za naslov svjetskog prvaka. To me koštalo vodstva u utrci. On često kritizira druge; i drugi su ga ranije kritizirali jer je frustrirajuć na stazi. Kad napraviš tako nešto, mislim da bi se možda trebao malo pogledati u ogledalo", oštar je bio inače mirni australski vozač.

Nakon utrke se pokušao i Sainz opravdati. "Nismo imali plava svjetla na volanu koja nam obično pomažu u borbama poput te u kojoj se borimo za poziciju da shvatimo hoćemo li biti prestignuti za krug ili ne. U toj fazi nisam imao pojma da ću biti prestignut za krug, a uz to sam bio u velikoj borbi s Fernandom i nisam očekivao da će Oscar biti tamo. Čak i da jesam, bio je u mom mrtvom kutu, tako da je, iskreno, s moje strane bilo nemoguće to izbjeći. Vjerojatno bi malo bolja komunikacija pomogla, ali to se u utrkivanju ponekad događa", rekao je Sainz.