Pogledajte najbolje trenutke Velike nagrade Mađarske

Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris došao je u nedjelju do svoje prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom Veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu.

Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao sa 15.080 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom (Red Bull), dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača, Talijan Kimi Antonelli (Mercedes).

Iako je imao najbrži krug u utrci, Charles Leclerc (Ferrari) je ostao bez plasmana na pobjedničko postolje, a na četvrto mjesto je došao zahvaljujući kazni od pet sekundi koju je zaradio njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog prebrze vožnje u "boksu" pa je završio kao peti.

Najveći gubitnik utrke je Norrisov momčadski kolega Oscar Piastri koji je u prvom krugu uspio izbiti na vodeću poziciju i tamo se zadržati do polovice utrke. No, nakon druge promjene guma je prvo naletio na "prometnu gužvu", a onda je u 57. krugu morao odustati zbog kvara na mjenjačkoj kutiji, kad je prilično uvjerljivo držao drugo mjesto.

Na startu je svoju poziciju izgubio George Russell (Mercedes), trećeplasirani u ukupnom redoslijedu, te se morao probijati da bi osvojio koji bod. Britanac je uspio završiti utrku na sedmom mjestu, ali je ovo već druga utrka zaredom razočaravajuća za 28-godišnjeg britanskog vozača koji je u ovoj sezoni ostvario dvije pobjede i još triput bio drugi.

Kimi Antonelli je novim, devetim postoljem u ovoj sezoni povećao prednost u poretku Svjetskog prvenstva vozača, koji predvodi sa 219 bodova. Lewis Hamilton je na drugom mjestu sa 169 bodova, a treći je George Russell sa 160. Među petoricom su još Charles Leclerc sa 138 bodova i Lando Norris sa 128.

U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes sa 379 bodova, ispred Ferrarija sa 307 i McLarena sa 220.

Pred vozačima i momčadima je nakon 11. natjecanja iz kalendara Svjetskog prvenstva F1 uobičajena jednomjesečna stanka. Sljedeća utrka je na rasporedu 23. kolovoza, a vozit će se za Veliku nagradu Nizozemske na stazi u Zandvoortu.

Najzanimljivije trenutke utrke na Hungaroringu pogledajte OVDJE.