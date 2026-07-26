FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BILO JE DRAME /

Pogledajte najbolje trenutke Velike nagrade Mađarske

Pogledajte najbolje trenutke Velike nagrade Mađarske
×
Foto: DPPI, DPPI Media/Alamy/Profimedia

Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1

26.7.2026.
19:15
HinaSportski.net
DPPI, DPPI Media/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris došao je u nedjelju do svoje prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom Veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu.

Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao sa 15.080 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom (Red Bull), dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača, Talijan Kimi Antonelli (Mercedes).

Iako je imao najbrži krug u utrci, Charles Leclerc (Ferrari) je ostao bez plasmana na pobjedničko postolje, a na četvrto mjesto je došao zahvaljujući kazni od pet sekundi koju je zaradio njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog prebrze vožnje u "boksu" pa je završio kao peti.

Najveći gubitnik utrke je Norrisov momčadski kolega Oscar Piastri koji je u prvom krugu uspio izbiti na vodeću poziciju i tamo se zadržati do polovice utrke. No, nakon druge promjene guma je prvo naletio na "prometnu gužvu", a onda je u 57. krugu morao odustati zbog kvara na mjenjačkoj kutiji, kad je prilično uvjerljivo držao drugo mjesto.

Na startu je svoju poziciju izgubio George Russell (Mercedes), trećeplasirani u ukupnom redoslijedu, te se morao probijati da bi osvojio koji bod. Britanac je uspio završiti utrku na sedmom mjestu, ali je ovo već druga utrka zaredom razočaravajuća za 28-godišnjeg britanskog vozača koji je u ovoj sezoni ostvario dvije pobjede i još triput bio drugi.

Kimi Antonelli je novim, devetim postoljem u ovoj sezoni povećao prednost u poretku Svjetskog prvenstva vozača, koji predvodi sa 219 bodova. Lewis Hamilton je na drugom mjestu sa 169 bodova, a treći je George Russell sa 160. Među petoricom su još Charles Leclerc sa 138 bodova i Lando Norris sa 128.

U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes sa 379 bodova, ispred Ferrarija sa 307 i McLarena sa 220.

Pred vozačima i momčadima je nakon 11. natjecanja iz kalendara Svjetskog prvenstva F1 uobičajena jednomjesečna stanka. Sljedeća utrka je na rasporedu 23. kolovoza, a vozit će se za Veliku nagradu Nizozemske na stazi u Zandvoortu.

Najzanimljivije trenutke utrke na Hungaroringu pogledajte OVDJE.

F1 VijestiVelika Nagrada MađarskeHungaroringNajbolji TrenuciHighlights
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike