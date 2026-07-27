Srbin skoro isisan iz aviona otkrio što mu je Ryanair ponudio nakon užasa: 'Nisu me ni nazvali'

Srbijanski putnik, koji je nakon puknuća prozora tijekom leta zamalo isisan iz zrakoplova, tvrdi da mu je aviokompanija kao kompenzaciju ponudila tek jednu avionsku kartu. Dok se oporavlja od ozljeda i ogromne psihološke traume koju je proživio, Ljubiša Karović je angažirao odvjetnika i od irske aviokompanije Ryanair traži odštetu, prenosi The Telegraph.

Užas se dogodio prije dva tjedna na letu iz grčkog Soluna za Njemačku. Spavao je kada je prozor pored njega eksplodirao, a razlika u tlaku dijelom ga je povukla izvan aviona. Supruga i putnici su mu priskočili u pomoć te ga uspjeli uvući natrag u kabinu.

Karović navodi da ga nitko iz Ryanaira u dva tjedna nije kontaktirao. "Dobili smo samo e-mailove na ime mog sina koji je rezervirao karte. Pitali su želimo li novi let i kako sam. Ali nitko iz tvrtke me nije izravno kontaktirao, nisu me nazvali niti pokazali brigu", poručio je 61-godišnjak iz Srbije.

A passenger almost sucked out of a window on a Ryanair jet claims the airline has done nothing for him except to offer to rebook his flight ⤵️https://t.co/Pqc1NKfIvH pic.twitter.com/irvsAYfQmL — The Telegraph (@Telegraph) July 26, 2026

Pretrpio ogromnu traumu

Supruga, koja je svjedočila trenucima užasa, ispričala je da članovi posade nisu napravili ništa da mu pomognu, dok su se ona i drugi putnici borili da mu spase život.

Karović je zadobio teške opekline od trenja i ozljede po desnoj ruci i prsima. Nosi ovratnik te će nakon određenog vremena vidjeti treba li na operaciju. U intervjuu za srpski Telegraf ispričao je da ima noćne more i visok tlak.

"Nitko mi ne može reći koliko će trajati oporavak. Četiri do šest tjedana nosim kragnu pa ću morati opet na snimanje. Onda će se vidjeti hoće li trebati operacija", otkrio je. "Fizičku bol čovjek nekako lakše podnese. Bar je tako kod mene. Psihičko opterećenje i nemir, to je veliki problem", dodao je.

Svjedoci s leta FR1879 iz Soluna za Memmingen kažu da je visio iz aviona u dijagonalnom položaju. On se, kaže, ničega ne sjeća jer se odmah onesvijestio. "Ne mogu spavati. Čim zatvorim oči, čujem eksploziju i u glavi mi nastane kaos", posvjedočio je.

Detalje su mu ispričali putnici koji su sjedili do njega. "Jedna je cura izjavila da je gornji dio mog tijela bio kao od plastelina. Kaže da to nije mogla opisati. Tijelo se nenormalno ponašalo", rekao je.

Kada je konačno došao svijesti, uslijedio je šokantan prizor. "Bio sam sam krvav. Tekla mi je krv s glave jer sam ozlijedio oko i uho. Sa svih strana je tekla krv", prisjetio se.

Odvjetnik će tražiti odštetu

Nakon incidenta, pilot je spustio avion na sigurniju visinu, a putnici i posada stavili su maske s kisikom. Nakon što je uvučen u zrakoplov, premješten je na drugo sjedalo, a avion se vratio u Solun gdje ga je dočekala hitna pomoć.

Bračni par sada zastupa grčki odvjetnik Vasilis Tsiaras, koji je najavio da će tražiti značajnu odštetu. "Moj klijent se vratio s ruba smrti i želimo osigurati da odgovorni za ovo polože račune. Ne radi se samo o novcu, nego o utvrđivanju istine o tome što se dogodilo i u kakvom je stanju bio avion", poručio je Tsiaras.

Cijeli slučaj istražuje američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) koji je pregledao zrakoplov. Ryanair je poručio da neće davati daljnje izjave dok ne završi istraga.

Nedavno se ipak oglasio financijski direktor Ryanaira Neil Sorahan, koji je pohvalio posadu u tim te njihovu reakciju. "Naš tim za korisničku podršku u stalnom je kontaktu s obitelji od samog incidenta. Posada je odradila vrhunski posao i vratila zrakoplov u Solun. Svi su putnici bez iznimke sami izašli iz aviona. Kabinsko osoblje i piloti obavili su sjajan posao", zaključio je.