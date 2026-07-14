Supruga Srbina koji je virio iz aviona: 'Uhvatila sam ga za noge i rekla - umiremo zajedno'

Supruga srbijanskog putnika kojeg je na letu iz Grčke za Njemačku skoro usisao tlak nakon što je puknuo prozor zrakoplova Ryanaira ispričala je detalje drame koja je odvijala u avionu prošloga petka.

Svetlana Grković, koja je putovala sa suprugom Ljubišom Karovićem (61) iz grčkog Soluta za njemački Memmingen ispričala je kako je polovica njegovog tijela "virila iz aviona" dvije minute, ispričala je grčkoj javnoj televiziji ERT.

"Odmah sam reagirala i uhvatila ga za noge. Pomislila sam: 'Ako umremo, umiremo zajedno'", navela je za srbijanski list Nova.

Drugi putnici priskočili u pomoć

Uz pomoć dvije putnice je, kaže, uspjela vratiti supruga u kabinu. A on je za to vrijeme tri puta gubio svijest.

"Djevojka koja je sjedila pored njega držala ga je za ruku", prijetila se. "Nas troje smo ga vukli natrag unutra. Maske s kisikom su pale i nastao je kaos. Stavili su kofer na prozor, ali ubrzo je bio usisan", dodala je.

Kaže kako j njezin suprug "ozbiljno ozlijeđen i u šoku".

"Važno je da je ostao živ. Ruka mu je teško ozlijeđena, ima i opekline. Ne može komunicirati i ne sjeća se tih trenutaka", rekla je za ERT.

Ni njoj nije svejedno. Cijeli incident je ostavio psihičke posljedice. Kad čuje avione, priznaje da se počne tresti: "Bojala sam se za naše živote, mislila sam a će se avion srušiti".

Supruzi se činilo kao da se dio avionskog motora odlomio te razbio prozor pored njezina supruga što je uzrokovalo dekompresiju u kabini. I drugi putnici posvjedočili su da su čuli nešto nalik eksploziji, prenosi BBC.

Tehnički savjetnik obitelji smatra da je sve krenulo kvarom desnog motora aviona, čije su krhotine razbile prozor kabine i uzrokovale nagli pad tlaka. Istražitelji nisu potvrdili tu verziju događaja.

Putnici su lokalnim medijima ispričali da je Karović cijelo vrijeme imao sigurnosni pojas što je pomoglo drugima da ga drže dok su mu glava i ramena bila vani.

Ispovijesti s leta

"Odmah smo shvatili da je došlo do dekompresije. Čuli su se vriskovi... Na trenutak sam pomislila da je netko slučajno otvorio vrata za hitne slučajeve", ispričala je putnica Christina za Radio Solun.

Druga je slično potvrdila: "Osjećali smo se kao da ne možemo disati. Ozlijeđeni muškarac je krvario, nekoliko puta padao u nesvijest, najvjerojatnije zbog manjka kisika i šoka".

Službeni podaci praćenja pokazuju da je letjelica bila u zraku oko 10 minuta kada se naglo spustio s visine od 2700 metara. Zrakoplovom, za koji se vjeruje da je bio star 18 godina, upravljala je Ryanairov podružnica Malta Air.

Iz zrakoplovne kompanije Ryanair poručili su kako se zrakoplov na letu iz Soluna za Memmingen u petak ujutro vratio "ubrzo nakon polijetanja zbog problema s putničkim prozorom.

"Zrakoplov je normalno sletio, a putnici su se vratili na terminal. Jedan je putnik zatražio i primio liječničku pomoć na tlu u Solunu", priopćila je irska niskotarifna aviokompanija.

Operater zračne luke u Solunu Fraport Greece potvrdio je da je pokrenuta istraga incidenta.

Budući da se radi o Boeingu 737-800 američke proizvodnje, a incident se dogodio u zračnom prostoru Sjeverne Makedonije, istražitelji više međunarodnih zrakoplovnih tijela pomažu u istrazi. Tu su Boeing, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo i Agencija za sigurnost zračnog prometa Europske unije.