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IŠARANO NEBO /

Instruktor letenja ostavio jako čudan 'trag' na nebu, pazite što je uhvatio radar

Instruktor letenja ostavio jako čudan 'trag' na nebu, pazite što je uhvatio radar
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Foto: Screenshot Facebook Airliners Live

Sve se dogodilo u subotu, a njegov neobičan let zabilježila je internetska stranica Flightradar24 koja prati kretanje zrakoplova

14.7.2026.
9:13
danas.hr
Screenshot Facebook Airliners Live
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Tijekom probnog leta iznad estuarija rijeke Dee, na granici između Engleske i Walesa, jedan pilot je svojim kursom "ispisao" na nebu poruku "Dosadno mi je", piše Guardian.

Sve se dogodilo u subotu, a njegov neobičan let zabilježila je internetska stranica Flightradar24 koja prati kretanje zrakoplova.

Zrakoplov Ravenair poletio je iz Liverpoola i tijekom dvosatnog leta preletio je nekoliko područja, uključujući Wirral, Cheshire i sjeverni Wales. Pilot je oko 20 minuta letio tako da je na nebu ispisao zanimljivu poruku.

Probni let nakon servisa

Iz zrakoplovne kompanije objasnili su da je riječ o instruktoru letenja koji je obavljao probni let nakon zamjene dijela na avionu.

Voditelj operacija Wayne Barrett rekao je da pilot neće biti kažnjen jer je let bio siguran te je pohvalio njegove letačke vještine. Dodao je da je, unatoč poruci kako mu je dosadno, pilot morao biti vrlo koncentriran kako bi pravilno ispisao riječi na nebu.

PilotZrakoplovEngleska
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